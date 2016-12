Viral marketing på YouTube

"Virale" videoer på YouTube

Når en video på YouTube bliver et viralt hit kan det skyldes at det rent faktisk er en god video, den kan være morsom, belærende eller have andet indhold som folk synes at andre skal have glæde af også. I mange tilfælde ligger der dog en strategisk markedsføringsplan bag det virale, som så ikke er så viralt alligevel. For at en video på YouTube kan siges at have succes, kræves som tommelfingerregel minimum 100.000 visninger og med tusindevis af uploads hver dag, hører det til sjældenhederne at en video bliver en succes. Derfor kan man hjælpe den lidt på vej. Dan Ackerman Greenberg beskriver i artiklen trin for trin hvori denne hjælp består.

Indholdet er ikke alt

Indholdet er selvfølgelig meget vigtigt, da det er det som får folk til at vende tilbage til videoen og til at sende den videre, men der er andre regler som også bør følges når du laver en video til viral markedsføring:

Lav den kort: 15-30 sekunder er ideelt. Længere historier bør deles op.

Design videon så andre kan remixe den.

Videoen må ikke være en gennemskuelig annonce.

Videoen skal have en kant, være chokerende eller i hvert fald provokerende.

Brug falske overskrifter, som får folk til at tænke "kan det virkelig være rigtigt?"

Sex sælger, så en erotisk twist skader ikke.

Kernestrategien: At komme på YouTubes "Most Viewed" side

En stor del af de ca. 80 millioner daglige visninger på YouTube kommer fordi folk bruger "Videos" fanebladet øverst på YouTube, så målet er at komme ind på den side, hvor de 20 mest sete videoer ligger. Dette gøres ved at "spamme" blogs, forums, MySpace, Facebook, Twitter, email lister og venner. Ikke noget med moralsk kvababbelse, fuld skrue på alle kanaler.

Optimering af videoen

Hvis det lykkedes at få videoen ind i top 20, bør videoen være optimeret så den tiltrækker flest mulige klik. Dette kan bl.a. gøres ved at lege med titlen, ord som "exclusive", "behind the scenes" og "leaked video" virker og titlen behøver ikke at beskrive indholdet.

Thumbnail optimering

Den thumbnail der vises på top 20 siden har afgørende indflydelse på hvor mange der klikker. YouTube giver 3 muligheder, første frame, midterste frame og sidste frame. Ideelt bør disse 3 frames være optimeret og i god kvalitet. Optimeringen består i at gøre dem spændende. En halvnøgen kvinde tiltrækker masser af kliks bare for at illustrere pointen. To tommelfinger regler man skal overholde er høj kvalitet og så bør der være et ansigt eller en person i billedet. Man kan så veksle over dagen mellem de 3 frames og på den måde holde videoen i live.

Kommentarer til videoen

Her skal styres med hård hånd, negative kommentarer kan frit slettes og ved at logge på med flere profiler, kan man føre en ophedet diskussion med sig selv. En godt konstrueret kommentartråd kan også skabe god trafik.

Udgivelse af flere videoer

Har du en video i f.eks. 5 dele, vælger mange at udgive disse med et par dages mellemrum. Det er en fejl. Udgiv alle 5 samtidig men fokuser på at få den første ind på top 20. Hvis det lykkes slettes video nr. 2 og uploades igen, derefter har man 48 timer til at få den i top 20 også. Lad processen fortsætte.

Strategisk tagging

Lad os sige at du uploader 5 videoer. Det naturlige ville være at tagge dem med generiske termer som ville kunne give trafik. Den strategi Dan Ackerman Greenberg lancerer går ud på at give alle 5 videoer samme tags og det skal være tags som ikke benyttes ellers på YouTube. På den måde opnås kontrol over relaterede videoer og du sikrer dig at folk klikker på en af dine videoer og ikke på en relateret som gør at de forlader din kampagne. Efter nogle dage, når der for alvor begynder at komme trafik til kampagnen kan man tilføje mere geriske tags, som kan tiltrække besøgende.

Måling af YouTube kampagnen

Først og fremmest bør man tilføje en lille unik streng til hver URL, f.eks. "?video=1". Dette gør det lettere at tracke inkomne links i f.eks. Google Analytics. Programmer til at tracke videoer bør også benyttes, her nævnes TubeMogul og VidMetrix

Konklusion

Læs hele artiklen, den er rigtig god og underholdende. Husk også at læse kommentarer, der er mange som er dybt forarvede over fremgangsmåden, men som Dan Ackerman Greenberg siger "De dage hvor en video blev en viral succes af sig selv er ovre, i dag kræves kreativitet, held og en masse hård arbejde.

Læs arktiklen her: The Secret Strategies Behind Many "Viral" Videos