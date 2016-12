8 YouTube marketing tips

Emne-tags: marketing, smm Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: YouTube Tweet Lav og markedsfør din video på den rigtige måde, så den har en god chance for at blive set og delt af mange som du ønsker at kommunikere med. Du kan sagtens lave marketing på YouTube, det må bare ikke se sådan ud. 1. Du skal have værdifuldt indhold i din video. Lav "sådan gør du" videoer eller hjælp folk med at løse et problem. Det behøver ikke at være raketvidenskab, sælger du rammer til billeder kan du lave en video om hvordan man lettest og sikrest sætter en ramme op, eller hvordan du bedst centrerer billedet i rammen. Sælger du domænenavne, kan du lave en video om hvordan man finder og registrerer domænenavne, der er mange muligheder. 2. Få større opmærksomhed på YouTube ved at opfordre folk til at kommentere eller rate din video. 3. Lav en god titel og beskrivelse af din video og vær sikker på at inkludere dine keywords i både titlen og beskrivelsen, som faktisk kan være ret lang. Lav altid din beskrivelse unik og giv gerne titlen et twist. 4. Vær ikke en sælger! Lad videoens indhold give folk lyst til at vide hvad du og dit produkt kan, på den måde kommer de af nysgerrighed. En "sælger video" skræmmer folk væk. 5. Lav anmeldelser af produkter, værktøjer, m.v. som din målgruppe er interesseret i. Fortsættelsen af rammesælgeren kunne være anmeldelser af kameraer eller billedbehandlingsprogrammer, som i hvert fald en del af målgruppen vil være interesseret i. 6. Tilmeld din video til sociale bookmarksider som f.eks. Digg.com, brug evt. SocialMarker til at sprede budskabet på en gang. 7. Lad være med at nøjes med Youtube, læg din video op på andre netværk også, sites som Hulu er på vej frem og der er også andre. 8. Track din video med f.eks. TubeMogul så du kan se hvad der egentlig kom ud af projektet.