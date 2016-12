Twools for Twitter

Twitter Twools og andre interessante websites om og med Twitter

Twitter er hot i USA og vil givetvis slå igennem her i Danmark også, 140 tegn til en meddelelse gør at det er let at overskue hvad folk siger.

Personligt følger jeg folk som jeg vurderer har noget at sige, noget jeg kan lære af. De bedste tweets er oftest dem som ikke handler om den som tweeter, selvom jeg tweeter nye artikler her på smm.dk, har jeg mere respekt for retweets af andres artikler. Twitter og social media generelt har ikke så få ting til fælles med cocktail parties og grillfester som man umiddelbart kunne antage.

Find gode twitter sites her:

Hashtags #

Hashtags refererer til bestemte ord, begivenheder, firmaer, personer m.v. F.eks. #Ford, som refererer til Ford Motor Company

Find ud af hvad de forskellige hashtags betyder på Twubs

Mest populære hashtags lige nu: Hashtags.org

Twitter Trends

Hvad er populært på Twitter, hvilke tweets og artikler bliver retweeted o.s.v.

På Retweetist finder du populære emner tracked på antallet af retweet

Forskellige emners popularitet med gode chars finder du på Twist

Du kan også bruge Twopular til at finde de mest populære trends

Hvad er trenden lige nu og hvorfor finder du på What the Trend

Twitter popularitetsanalyser

(*fundet på Öhman Research som også anmelder dem)

Find spændende personer med Twittergrader fra Hubspot*.

fra Hubspot*. Se beregning af Influence, Signal, Generosity, Velocity og Clout på Twitalyzer *

* Find statistikker på twitter brugere på Twitteranalyser

Hvad er din twitter profil værd i dollars, hvad er din tweetvalue

Twitter netværk

Der findes tjenester som sorterer twitters efter interesser, lokaliteter m.v.

Twine kan identificere twitter profiler som matcher dine interesser.

Flest Twitter Followers

For mange er det et mål i sig selv at have flest followers, det er bullshit efter min mening men du kan tjekke toppen af poppen her:

Twitterholic er præcis hvad den udgiver sig for at være

Follower management

Denne kategori er noget tvivlsom, bedøm selv og det er noget du kan bruge til at styre hvem du vil følge.

Tjek den ultra positive video the american way og se hvordan du lettes styrer den enorme mængde af followers du har: Tweetsum

Twitter har overtaget dit liv

Bruger du for meget tid og energi på Twitter, er du måske på vej til at blive afhængig?

Hvor meget tid spilder du på Twitter, se det på Tweetwasters

Dagens mest tweetede links

Tweetuls scanner twitter og uddrager de mest populære links

Twitter 3. parts administrationsværktøjer

Det kan være svært at holde overblikket på twitter, derfor er der opstået en række værktøjer som letter administratonen af twitter

Du kan lave backup af dine tweets her på tweetake

Twitter plugins

Twitter plugins kan ofte forbedre brugervenlighed og funktionalitet af twitter, f.eks. ved at give mulighed for at retweete en meddelelse direkte i twitter.

Twitter directories

Twitter directories giver overblik over twees, virker lidt absurd, men...

Twidom giver et overblik over applikationer til twitter

giver et overblik over applikationer til twitter Emneopdelt directory hvor man selv skal tilmelde sig, twitr

Twitter reputation management

Se hvad der bliver skrevet om dig så du kan være klar med svar og taksigelser

WhosTalkin er et rigtig godt værktøj til at overvåge dit navn eller brand

Twitter tools og cool websites

Hvis du kan bidrage til listen med urls og korte beskrivelser er det twoppen! Deltag med en kommentar!