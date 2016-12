Twitter Trends opdatering uden Danmark

Faktisk bruger jeg ikke Twitter.com til Twitter ret ofte,







Resultaterne af min Tailored trend er temmelig overraskende når man tænker på at jeg bor i Danmark og hovedsageligt følger folk i online marketing branchen:







Forklaringen er sandsynligvis at der ingen reel ændring er sket, når jeg vil ændre på mine "skræddersyede" indstillinger er Danmark stadig ikke en mulighed og ingen af ovenstående emner eller navne er noget jeg på nogen måde har været i nærheden af. Desværre spiser Twitter os af med en ny indpakning af samme dårlige vare...





