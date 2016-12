Twitter søgekommandoer - Search Operators

Kategori: Twitter Kommentarer: 0 Dato: 09-05-2009Kategori: Social media

Emne-tags: search Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Google har sine søgekommandoer eller søgeoperatører og det har Twitter også, leder du efter noget specifikt, noget nær et sted eller noget i det hele taget kan du præcisere med disse kommandoer. Kommando Finder Tweets med twitter search Tweets hvor twitter eller search indgår (default) " happy hour " Tweets hvor frasen happy hour indgår (exact) happy OR hour Tweets hvor entne happy eller hour indgår golf - bil Tweets om golf men uden bil (negativ) # haiku Tweets med hash tag haiku (søgning på haiku Tweets med hash tag haiku (søgning på hash tags from: ulstrup Tweets sendt af ulstrup @ ulstrup Tweets med referencer til ulstrup "happy hour" near: "copenhagen" Tweets indeholdende frasen happy hour afsendt nær Copenhagen near: NYC within: 15mi Tweets afsendt indenfor 15 miles fra NYC superhero since: 2009-05-08 Tweets indeholdende superhero siden 8. maj 2009 superhero uptil : 2009-05-08 Tweets indeholdende superhero inden 8. maj 2009 movie - scary :) Tweets indholdende movie men ikke scary (med smiley) flyafgang :( Negative tweets om flyafgang traffic ? Spørgende tweets om traffic joke filter:links Tweets om joke med link news source: twitterfeed Nyheder via Twitterfeed Twitter Search Oprators på Twitters egen side: Twitter Search Operators