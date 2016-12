Twitter popularitetsanalyser

Der findes en hel del websites, som påstår at kunne analysere din (og andres) Twitterprofiler, nogle bedre end andre, men i praksis kun for sjov.

Det første argument for denne påstand er at vægtningen af forskellige faktorer (followers, follow, retweets, m.v.) er baseret på skøn, ikke på matematik (Twitter Influence Tools: Beware of Shiny Objects!). Artiklens forfatter Metricsman, afslutter sin kritik af popularitetsanalyserne med at påpege at konteksten er af afgørende betydning for f.eks. punkter som indflydelse, styrke af netværk, m.v.

Det andet argument kommer fra Mark Pack, i kommentarerne til samme artikel, nemlig at en væsentlig del af konteksten er lokalitet, Langt den største del af brugerne af Twitter er fra USA, så selvom en bruger er indflydelsesrig i sit lokale miljø, men samlet på Twitter være ingenting.

Analyse af Twitter popularitet

Twitteranalyse "programmerne" er bl.a. Twittergrader Twitalyzer og Klout og de ser fine ud og det er da også meget sjovt at tjekke sin ranking, men både det forhold at der basalt set er tale om gætværk og mavefornemmelser i udregningsgrundlaget og før der kommer location ind i billedet er det også helt ude af kontekst, i hvert fald for alle udenfor USA.

At disse programmer tager fejl fremgår tydeligt af artiklens eksempler; Skuespilleren Ashton Kutcher er den mest indflydelsesrige person på Twitter og Perez Hilton den næstmest troværdige. Et punkt som indflydelse er så relativt og kontekstbestemt at det med de tilgængelige parametre ikke på nogen måde kan måles og da slet ikke så længe vægtningen af de forskellige faktorer er baseret på skøn. De absolutte værdier kan i hvert fald ikke bruges til noget.

Kan analyserne bruges relativt?

Til en hvis grad ja og specielt i USA hvor de fleste Twitter brugere kommer fra. Der er også forskellige segmenter af brugere og disse skal også være defineret, f.eks. udveksling af info indenfor brancher som SEO og Social Media Marketing.

Ved at sikre at disse parametre er ens for profiler som sammenlignes, sættes analyserne ind i en kontekst. Dog er både de basale beregninger og den fastsatte kontekst baseret på subjektive vurderinger, ikke på objektive målinger.

Som relativt instrument passer mine observationer fint overens med de pågældendes indflydelse og popularitet i virkeligheden. Af gode eksempler kan nævnes Chris Brogan, Danny Sullivan og Jeremiah Owyang, mens et godt eksempel fra Danmark er Martin Thorborg.

Popularitetsanalysers brugbarhed

Hvis Twitter popularitetsanalyser går hen og danner grundlag for seriøse ting som troværdighed, tillid o.s.v. er det ikke godt, det tror jeg nu heller ikke at de gør. Derimod kan disse analyser give et godt preg om hvem der kan udfylde forskellige "funktioner" i forhold til markedsføring. Kan man ifluere populære personer inden for det rette segment, kan man komme langt med at få udbredt kendskabet til det man vil markedsføre.

Ud over at give et preg om hvem man som kynisk marketing mand skal prøve at bearbejde, er disse Twitter popularitetsanalyser, uanset fine ord som algoritmer og Clout, er de kun for sjov.