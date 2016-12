Twitter, markedsføring og kommunikation

Kategori: Social media, Twitter, Trends Kommentarer: 11 Dato: 11-04-2010Kategori: SMM

Emne-tags: kommunikation, marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Kan Twitter bruges til marketing? Twitter vokser hurtigt og har nu omkring 75 millioner aktive konti. Når man dykker lidt ned i den øvrige statistik, er der dog noget som tyder på at Twitter er overvurderet på mange områder. Da der samtidig er relativt få succeshistorier med brug af Twitter i marketing, kunne man godt få den tanke at Twitter er værdiløs som markedsføringskanal. Twitter har i øvrigt lige haft 4 års fødselsdag. Image Credit: Digital Media Buzz, Project Twitter Management Tool Først nogle tal: Omkring 1. januar 2010 havde Twitter godt 75 millioner brugerkonti.

Twitter vokser med ca. 6.2 millioner om måneden.

Mange Twitter brugerkonti er ikke aktive, ca. 25 % (19.5 mill.) har ingen followers og ca. 40 % (30 mill.) har aldrig sendt et tweet.

Ca. 80 % (60 mill.) har tweetet mindre end 10 gange.

Kun omkring 17 % af de registrerede brugerkonti sendte et tweet i december 2009. Kilde: RJMetrics Hvor mange Twitterbrugere der findes i Danmark ved jeg ikke, men vil meget gerne have statistik for Twitter i Danmark, ved du hvor der findes statistik må du meget gerne skrive det som en kommentar eller sende mig en mail på p@smm.dk Mit bud, eller skud, er at der findes omkring 200.000 Twitterbrugere i Danmark og hvis ovenstående data kan overføres til danske forhold svarer det til at de 160.000 ikke bruger Twitter, der er således ca. 40.000 aktive Twitterbrugere. Uanset om der så er tale om 500.000 Twitterbrugere, er den aktive del meget lille. Overskrift.dk har denne liste baseret på antal followers. Twitterbrugere i Danmark Kommunikationsfolk som journalister, PR bureauer, webredaktører, m.v.

Marketingfolk indenfor SEM, SMM, PR, Online handel, m.v.

Reklamebranchen inkl. fotografer, grafikere, analytikere, m.v. Ovenstående brancher er alle karakteriseret ved hurtig udveksling af information og ved at være afhængige af at få nyheder hurtigst muligt. Her er Twitter en genial kommunikationsform. Der er sikkert flere brancher, men jeg kan kun komme på ovenstående. Folk som kender hinanden i andre sammenhænge bruger også Twitter, det være sig studerende på samme fag, folk som ofte mødes til konferencer, "nørd klubber" indenfor alt muligt, o.s.v. Det at man kender hinanden i andre sammenhænge gør at tonen bliver mere fri og der er tale om "kammeratskaber" og også egentlige venskaber. Brug af Twitter i markedsføring Det at folk kender hinanden og rent faktisk taler sammen ind i mellem gør Twitter interessant i forhold til markedsføring. Kan du først få en fra en sådan gruppe til at blive begejstret er chancen for at flere, ja måske resten, fra gruppen følger med. Den virale effekt af Twitter gør at alle gruppemedlemmers followers ser disse tweets og måske også lader sig påvirke. Med andre ord, Twitter har sin styrke ved at være Internettets svar på mund til øre metoden. De, forbavsende, få succeshistorier hvor Twitter er brugt i markedsføring stammer fra USA. Dell, Comcast, Zappos, Whole Foods, m.fl. har gjort det godt, men disse succeser er first mover succeser også, Zappos kundeservice, Dells rabatter, o.s.v. - der er ikke plads til ret mange skobutikker eller computerforhandlere på Twitter. Læs bogen Twitterville af Shel Israel og få meget mere at vide om dette område. Spørgsmålet er, om Twitter overhovedet kan bruges i markedsføring. På plus siden kan nævnes følgende: Den virale effekt. Twitter kan bruges til at sprede et budskab, og sprede det hurtigt. Twitter "grupper" er ofte "early adopters", som kan være trendskabende og disse folk har som regel også et offline netværk indenfor det emne gruppen primært beskæftiger sig med. Som first mover på Twitter opnår man som regel lidt positiv PR også. På minus siden kan nævnes følgende: Det er svært at måle ROI på Twitter. Målgruppen er lille i forhold til f.eks. Google og Facebook og det er vigtigt at undersøge om målgruppen bruger Twitter. Det er tidskrævende og kræver konstant opmærksomhed. Brug af Twitter i reputation management Twitter er stor nok til at være en kanal som kan påvirke en masse mennesker, derfor er det vigtigt at holde øje med hvad der sker på Twitter. Twitter kan bruges til at "måle" sentiment, altså hvorvidt tweets er overvejende positive, negative eller neutrale, og denne information er vigig ikke mindst fordi den er nogenlunde real time. Jeg skriver måle i anførselstegn, for enten skal alle tweets gennemgås manuelt og plottes ind i en statistik, ellers skal man lade algoritmer analysere sentiment, f.eks. med Social Mention , og det bliver ikke så nøjagtigt. Twitter, markedsføring og kommunikation Som markedsføringskanal ser jeg ikke Twitter som oplagt, som kommunikationskanal er Twitter genial. Hvis vi lige hurtigt løber de store succeshistorier fra USA frem igen, er de alle, med undtagelse af Dell, baseret på kommunikation. Der er andre mindre kendte historier hvor et pizzaria eller en kaffebar har fået succes med bestillinger via Twitter, et måtterensfirma, som bruger Twitter til servicemeddelelser, o.s.v. så der er muligheder. Der hvor jeg ser Twitters store berettigelse er i det samlede billede. Twitter kan efter min mening ikke bruges til direkte salg, til marketing meddelelser eller til andre typer push. Twitter kan først og fremmest bruges til at lytte, dernæst til at svare og på den måde, via samtale, være med til at opbygge tillid og sympati. Kundeservice, kundetilfredshed og kunde feedback er punkter hvor Twitter har fordele og jeg mener det er her man bør koncentrere sin indsats på Twitter. Nedenfor er listet en række mulige aktionspunkter. Servicemeddelelser (TV signalet er ustabilt, måtterne er forsinket, en kaffe og 2 basser er klar til afhentning i Joe's Kaffebar)

Henvisning til guide/manual (link til sider, videoer, etc.)

Takke når brugerne gør opmærksom på fejl

Svare hurtigt og konstruktivt på kritik

Hurtigt meddele når fejl er udbedret (kræver så at fejlen udbedres hurtigt)

Følge op på kundeønsker, (Dansk eks.: UnoEuro)

Fokusgruppe respons (hvad siger folk om dine produkter, dit website, o.s.v.)

Sentiment undersøgelser Twitters styrke er, som jeg ser det, ikke marketing, men kommunikation. Twitter har nogle gode anvendelsesmuligheder i forbindelse med community building, Twitter kan medvirke til dannelsen af fællesskab og styrke fællesskabsfølelsen og Twitter er derfor en vigtig kommunikationskanal i formidling af f.eks. værdier, følelser og holdninger. Det bliver spændende at se om f.eks. politikere vil benytte sig af dette i stedet for bare at skrive om sig selv. Som altid, vil det glæde mig at høre din mening! Ordet er frit. Relaterede artikler: Sådan tjener du penge på Twitter

Anmeldelse: Twitterville af Shel Israel

Twitter søgekommandoer - Twitter Search Operators