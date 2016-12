Twitter - Fra Engelsk til Dansk

Emne-tags: social media, local marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Twitter formidler lærdom Jeg følger folk som formidler lærdom, linker til gode artikler og måske selv skriver gode artikler, min brug af Twitter har i høj grad været præget af at lære og dog, i nogen grad, også af at kunne formidle viden eller stifte bekendskaber. www.briansolis.com, Fra hovedsagelig at følge engelsktalende social media superstars som www.chrisbrogan.com www.danzarella.com og andre internationale kapaciteter følger jeg nu en lang række stjerner på den danske himmel for online markedsføring. KILS En lille omrskrivning af et kendt slogan, Keep It Local Stupid. Fokus på mit nærområde har givet mig meget mere end min internationale sfære har givet, lokalt er mere konkret, er mere nærværende og mere forpligtende på den gode måde. Andelen af "spam followers" er dalet og kvaliteten af mine followers er steget. Det sidste kræver en forklaring: Jeg har ca. 650 followers på Twitter. Et kvalificeret gæt er at de 200 er automatiserede konti, de 100 er folk som har håbet på at blive "followed" men ikke har unfollowed og de sidste er folk som mere eller mindre er interesserede i hvad jeg tweeter. Ved at være mere tilstede som dansksproget tweeter, er jeg blevet mere synlig, faktisk er det sådan at det jeg i starten anså som en hemsko, har udviklet sig til at være en katalysator.