Twitter follow strategier

Dato: 26-04-2009 Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Emne-tags: social media strategi, popularitet Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Følg få udvalgte twittere En måde at bruge Twitter på er kun at følge nogle få som man har tillid til og er interesseret i. Denne brug af Twitter gør det let at overskue tweets, men man går glip af en masse god info og misser en masse spændende mennesker og deres tweets. Følg alle strategien Andre følger alle som følger dem. Det giver hurtigt sindssygt mange tweets at sortere. Tweetdeck er et godt program til at danne sig overblik og fordelen ved denne strategi er at du lærer en masse fede mennesker at kende, i hvert fald i twitterssphere. Følg alle og sortér Den strategi jeg bruger er en mellemting, jeg følger folk som er interessante, f.eks. forfattere af gode artikler, folk jeg ved er dygtige indenfor deres felt o.s.v. Hvis der er for mange ligegyldige tweets holder jeg op med at følge dem og omvendt kan jeg tilføje nye som leverer interessante svar til dem jeg følger. Afhængigt af dit mål, temperament og din tålmodighed skal du nok finde din egen strategi, husk blot at det ikke er noget mål i sig selv at have mange twitter followers.