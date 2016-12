Twitter er ikke en markedsføringskanal

Kategori: Twitter Kommentarer: 14 Dato: 23-11-2010Kategori: SMM

Emne-tags: marketing, unmarketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Tilbud fra webshops Jeg følger mange interessante mennesker på Twitter, hovedsagligt folk med interesse for online markedsføring, og derfor også folk som driver eller er associeret med webshops. Tilbud på dit og tilbud på dat hører ikke hjemme på Twitter, det får i hvert fald mig til at overveje en unfollow. De webshopejere jeg følger er ud over at være webshopejere også online marketing folk og hyggelige mennesker. De har over for mig opnået det som jeg ser er målet med tilstedeværelse på Twitter, nemlig at de har vundet min tillid. Hvis eller når jeg har brug for deres produkt vil jeg købe det i deres online shop. Jeg gider dog ikke modtage tilbud, som jeg opfatter som spam, det er mig som bestemmer hvad og hvornår jeg vil handle. To follow or not to follow Ovenstående handler dybest set om kvalitet. Jeg vil meget gerne følge folk som giver mig input i forhold til online markedsføring, men gider ikke modtage tilbud eller opfordringer til at synes om ting og sager på Facebook og lignende (spam). Jeg tror at de fleste har det på samme måde og derfor bliver det også interessant at se på både antallet af followers og kvaliteten af followers. Jeg har i en periode haft autofollow på et par Twitter konti og der kommer da også hele tiden followers til, men det er andre autofollowers eller værdiløse followers, hvis tweets ikke siger noget eller er reklame. Kvaliteten af followers er derfor afgørende og det fører tilbage til tilbud fra webshops, retweets af tilbud fra webshops, m.v. i forhold til hvorfor man oprindeligt følger en person. Sagt på en anden måde er reklame-tweets ude af kontekst. Hvis A følger B fordi B er en oplysningskilde i forhold til EMNE, er Bs Tweets om andet end EMNE støj, i hvert fald når de har et kommercielt formål.