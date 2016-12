Tweetup på Hard Rock Café

Har lavet en aftale med Hard Rock Café, Kbh om at vi er velkomne lørdag den 27. februar 2010 til årets første tweetup.

#TuKbh2010

#TuKbh2010 bliver en løs og åben sammenkomst, hvor Jannie fra Hard Rock vil sørge for at vi bliver placeret i samme ende af caféen og der er også åbent i baren. Jeg forestiller mig at vi mødes ved 16 tiden, får lidt at drikke i baren og efterhånden som vi bliver sultne begynder at besætte det ene bord efter det andet. Desværre kunne Hard Rock ikke overtales til at give en gratis øl, men det går jo nok alligevel. Hard Rock Café har masser af plads og der er åbent wifi. Vi kan købe mad og drikke og forhåbentlig få en hyggelig aften ud af det, med plads til både hygge og faglighed. Mit håb er at så mange som muligt møder op og møder andre Tweople som interesserer sig for og arbejder med online markedsføring i bredeste forstand.

#Twedagsbar

Twitterville

For nu at bruge et etableret udtryk Twitterville (af Shel Israel), er jeg imponeret af den ånd som hersker på Twitter og at ovenstående arrangementer kan lykkedes skyldes i høj grad at vi alle betragter os som indbyggere i den samme globale landsby.

Håber vi ses den 27. februar 2010 i Hard Rock Café, Kbh ved 16 tiden. Skulle nogen af jer efterlyse en seng eller sofa at overnatte i/på så skriv det i kommentarerne eller på Twitter.