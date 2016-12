Tweetdeck - Twitter organisering med Tweetdeck

Kategori: Twitter Dato: 12-05-2009

Emne-tags: twitter, twitter tools Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: tweetdeck Tweet Tweetdeck er en Adobe Air desktop applikation til både Windows og Mac OS. Tweetdecks største styrke ligger i at du kan organisere tweets og followers i grupper og på den måde let danne dig et overblik over hvad der sker på Twitter, organiseret efter emner, twitterprofiler, o.s.v. Som udgangspunkt er Tweetdeck opdelt i tre kolonner: Alle Tweets (All Friends) Svar og RT (Replies) Direct Messages Du kan frit bytte rundt på rækkefølgen og du kan tilføje flere kolonner, men det kommer vi til. Med tweets har du mange muligheder, hold musen hen over billedet på den som tweeter og du får følgende muligheder: Reply Direct Message Retweet (RT) Other Actions Other Actions er opdelt i User og Tweet. For user har du mulighed for Follow, Add to Group, unfollow, view profile og search. For Tweets har du følgende muligheder: Favorite, Email tweet, Translate, untranslate, mark as read og delete. Specielt user funktionenerne er nyttige, dem jeg bruger mest er, retweet og add to group. I toppen af Tweetdeck har du følgende menupunkter: Tweet: Siger sig selv, send et tweet

All Friends: Viser listen All Friends

Replies: Viser listen Replies

Direct Messages: Viser listen Direct Messages

Favorites: Viser listen Favorites, klik også her hvis du vil oprette en ny favorite liste

Group: Til nye grupper, som blot krydses af på en liste, du kan tilføje flere senere og fjerne folk fra listen igen. Folk kan også være på flere lister, f.eks. Danmark og SEO

Twitter Search: Søg på search.twitter.com

Twitscoop: Viser hotte trends på Twitter

12 Seconds: Giver mulighed for at lave små 12 sekunders videoer som kan deles direkte fra Tweetdeck

Stock Twits:

Facebook Status Updates: Tjah... Facebook updates. I øverste højre hjørne har du følgende menupunkter; Refresh Single column view, så du kan have Tweetdeck kørende i den ene side af skærmen Settings Log out Settings:

General - lyde, organisering af tweets o.s.v.

Colors/Fonts - vælg farver og font

Twitter API - hvor ofte skal der opdateres. Der er begrænsning på Twitter API'et, dette er normalt ikke noget problem, men vil du køre Twitter updates på din blog eller har du lavet integration med Facebook, kan du godt nå loftet.

Services Den bedste feature ved Tweetdeck er Groups. Jeg har oprettet tre grupper, en for danske twittere, en til de SMM folk jeg vil følge hele vejen og en til SEO. På den måde er det let at overskue selvom jeg på min bærbare må skifte mellem Tweetdeck og andre programmer. Kunne Tweetdeck gøres mindre ville det være godt. Men programmet er stadig toppen indenfor Twitter organiserings tools. Download Tweetdeck her: Tweetdeck