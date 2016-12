Twazzup - Live Twitter søgemaskine

Emne-tags: twazzup, search Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Hvis du vil se hvad der rør sig på Twitter indenfor et givent emne er twazzup et godt sted at starte. Twazzup lister tweets i hoved vinduet, svarende til organiske resultater i Google. I højre spalte finder man "Popular Tweets", "Top Trendmakers" og "Most Popular Links". En søgning på twazzup viser at det nok ikke er det mest populære emne lige nu, til trods for at twazzup er ny og ganske velfungerende. Mit eget tweet om twazzup lå fint i søgeresultaterne og tiden for tweet'et og den tid twazzup viser passer ok. Hvordan "Popular Tweets" udvælges er lidt af en gåde, klik på overskriften fører til twitterprofilen, klik på twit'et fører til www.twazzup.com eller search.twitter.com og først når man holder musen over tidspunktet, har man mulighed for at svare, retweet, eller view tweet. Der er sikkert en dybere mening med dette, men jeg har ikke fundet den... "Top Trendmakers", virker ude af sammenhæng med søgningen, i hvert fald er det ikke logisk at Ford Motor Company skulle sætte dagsordenen for denne søgning. Top Trendmakers er nok snarere de mest aktive twittere og Ford har jo mange som twitter for firmaet. "Most Popular Links" er en fortegnelse over tweets indeholdende links til twazzup (søgetermen), så det virker jo logisk nok. Den "Organiske" del er dog klart den sjoveste og efter min mening også den der fungerer bedst. Læg også mærke til den grå "tag cloud" med mest benyttede termer i tweets hvori twazzup indgår. Læs også Matt McGee's anmeldelse af twazzup på Search Engine Land