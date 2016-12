Jon Steward on Twitter

Jon Steward's The Daily Show tager Twitter under kærlig behandling i denne lille video fundet på Venture Beat. Jeg har med vilje fravalgt en "for sjov" kategori her på bloggen, men hvis der var en sådan, ville denne post ligger der.

Jon Steward og Tech correspondent Samantha Bee laver et fint og underholdende show på videon, så har du brug for 5 minnutters pause, så se den!