Gode råd om Twitter marketing

En ny undersøgelse fra Gravitational Media viser at 56% af Twitters brugere benytter Twitter professionelt til arbejde eller i markedsføringsøjemed. Derfor er det vigtigt at være omhyggelig med sin Twitterprofil, ikke bare det man skriver og måden man gør det på, men konsistent og gennemført hele vejen igennem.

Twitter profilside

Du kan tilpasse din profilside på Twitter ved at uploade et baggrundsbillede. Dette bør ligge i forlængelse af dit firma og dit brand. Selve Twitter siden kan du også formatere så der benyttes samme font og farver som du bruger på dit website. Et godt eksempel er Dunkin Donuts:

Hvad siger de om mig

Lyt til hvad folk siger om dig eller dit brand. Ved at opsætte søgninger på http:://search.twitter.com på dit brand og relaterede keywords, kan du følge med i hvad der bliver sagt om dig og du kan være parat til at deltage i relevante diskussioner. Du kan også opsætte disse søgninger som RSS feed og læse dem i en RSS reader.

Svar når folk henvender sig

Social media marketing kræver ressourcer, du skal svare folk som henvender sig og du skal holde din profil opdateret. Svarer du ikke hurtigt kan det vende sig til badwill og har du ikke tid og ressourcer til at holde et højt socialt aktivitetsniveau, er det bedre at holde sig fra Twitter.

Brug ikke Twitter til push marketing

Giv dem som følger dig på Twitter noget, godt tips, nyheder fra din branche og ind i mellem også små personlige beskeder. Ingen gider følge dig hvis det eneste du Twitter om er markedsføring af din virksomhed. Interaction er kodeordet på Twitter og giver du værdi til de vigtigste folk i din branche vil du hurtigt vinde indflydelse i Twitter universet.

Mål effekten af din tilstedeværelse på Twitter

En måde at måle effekten af dine anstrengelser på Twitter, er at se på hvor mange der følger dig. Dette er bare ikke en god måde at måle effekten på, det giver et øjebliksbillede af din popularitet, men ikke din effekt. Se istedet på hvor mange gange du bliver nævt og retwittet, reagerer folk positivt på dine Twits og du bør også lave analyser af trafikken fra Twitter på dit website.

Vis din identitet

Hvis du Twitter for et firma er det vigtigt at du gør opmærksom på dette og at alle ansatte, som twitter for firmaet i deres profil gør opmærksom på hvor de kommer fra. Et eksempel er Dell, hvor alle twittere har dell i deres profil, f.eks. richardatdell. Et andet eksempel er Kodak, som har deres logo på alle profilbilleder.

Hav en strategi for din brug af Twitter

Inden du laver en Twitter account er det vigtigt at du har defineret nogle mål for din tilstedeværelse på Twitter. Hvad vil vil du tale om og hvorfor. Hvad regner du med at opnå i markedsføringssammenhæng.

Twitter kan bruges på mange måder og til mange formål, herunder er et udplug af anvendelsesmulighederne:

Kundeservis og support

Brand reputation management

Undersøgelser og produkt feedback

Lead generering

Nyhedsdistribution

Branding

Produkt promotion

Personliggørelse af et brand

Public Relations (PR)

Denne post er inspireret af Rodney Rumfords artikel "7 marketing mistakes to avoid on Twitter".