Få flere Twitter followers ved automatisk at give gaver

Dato: 19-04-2009 Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Emne-tags: smm, Viral Marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet TwiveAway er et lille program lanceret af Brad Callen. Med TwiveAway kan du automatisere gavegivningen som er betinget af at folk foretager en eller anden handling som at følge dig eller retweete en bestemt meddelelse. Store firmaer som Coke og Dell benytter taktikken som går ud på enten at give en gave til alle som udfører den ønskede handling eller lave en konkurrence hvor alle som opfylder kriterierne har chancen for at vinde en præmie. Har du f.eks. en e-bog eller et lille program (som TwiveAway) kan du udlove gratis download til alle som retweeter din meddelelese, og det er præcis den måde TwiveAway giver adgang til sit program. Kampagner med større præmier kan også automatiseres således at du når kampagnen udløber klikker en gang og så sørger programmet for at udvælge en vinder og sender en direct message. TwiveAways website er typisk amerikansk og lover dig at med TwiveAway kan du: Opbygge en loyal skare af followers Øge antallet af twitter followers Give større livsværdi til dine followers (tag den!) Ikke destomindre er idéen god og der er ingen tvivl om at det har effekt, så gå ind på www.twiveaway.com , tilmeld dig og opsæt en kampagne (hvis du har noget at give) og se din twitter popularitet stige. Nej - jeg er ikke affiliate og modtager ikke betaling for denne blogpost. Jeg har ikke prøvet programmet da jeg ikke har noget at give, men den dag jeg finder på noget er det da oplagt at komme i gang. Jeg synes det er en oplagt mulighed for social media marketing. Twiveaway websitet er ikke et secure site og ved nærmere eftertanke er jeg ikke sikker på at jeg vil oplyse mit twitter username og password, så selvom det lyder godt, så skal man nok lige holde hesten.