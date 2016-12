Followers på Twitter = status og respekt?

Kategori: Twitter Kommentarer: 0 Dato: 23-04-2009Kategori: SMM

Emne-tags: psykologi, reciprocitet Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Giver det et lille kick når en guru indenfor dit felt begynder at følge dig på Twitter, ja, selvfølgelig gør det det! Eller hvad? Denne undersøgelse af 432 Twitter brugere giver en god idé om hvad der lægges i at have mange followers og hvordan Twitter primært bruges. Undersøgelsen er foretaget i perioden 8. til 15. april 2009 og data er indsamlet og analyseret af Allen Weiss, MarketingProfs CEO, Professor ved USC’s Marshall School, og @allenweiss på Twitter. Denne blogpost bygger på artiklen "Inside the Minds of Twitter Users" skrevet af Ann Handley til Mashable Normer for reciprocitet Eller "Jeg bliver skuffet når folk jeg følger, ikke følger mig" En af grundpillerne i socialpsykologi er begrebet reciprocitet, hvis jeg giver dig noget forventer jeg at få noget igen. Her er det man giver den sociale valuta der ligger i at have mange followers på Twitter. Overraskende nok viser undersøgelsen at "noget for noget" mentaliteten ikke er overvældende. På en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) er gennemsnittet for svarene på spørgsmålet om reciprocitet er et must 2,74. Forestillinger om det at have mange followers Eller "Folk som har mange followers er ikke smartere end folk som kun har få" Når folk har mange followers er det så fordi de bør respekteres eller har de bare mange followers fordi de er berømte? Undersøgelsen viser at mange followers associeres i mild grad med respekt, men at der ikke er nogen sammenhæng mellem mange followers og det at være smart (dygtig, god). Følelsesmæssig involvering Eller "Jeg er da ligeglad med om folk reagerer på mine tweets" Twitter sammenlignes ofte med et cocktailparty, men ifølge undersøgelsen bliver folk ikke fornærmede hvis andre ikke hører efter eller svarer på det man siger. Flere end halvdelen af de adspurgte er ligeglade med om folk svarer igen på deres tweets. Motivation for at bruge Twitter "Det er cool at lære af andre" Folk bruger Twitter af mange grunde, men hovedvægten ligger klart i at Twitter egner sig godt til at holde sig opdateret og lære nye ting. På en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) ser resultatet af undersøgelsen således ud: Læs artiklen her: Inside the Minds of Twitter Users