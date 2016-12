Brug hash tags på Twitter

Kategori: Kommentarer: 0 Dato: 02-05-2009Kategori: Twitter

Emne-tags: hashtags, informationssøgning Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Hash tags # angiver emnet for dit tweet og du kan finde interessante tweets om lige præcis det emne du lige nu leder efter gode informationer for. Hashtags # Hashtags refererer til bestemte ord, begivenheder, firmaer, personer m.v. F.eks. #Ford, som refererer til Ford Motor Company eller #smm som refereter til social media marketing. Hash tags hjælper dig med at finde rundt i strømmen af beskeder og giver dig mulighed for dels at sende meddelelser til andre som søger på det benyttede hash tag, dels at finde posts om emnet ved at søge på det hash tag som dækker over det emne du vil vide mere om. Find det rigtige hash tag

eller find de mest populære hashtags lige nu på Find ud af hvad de forskellige hashtags betyder på Twubs eller find de mest populære hashtags lige nu på Hashtags.org Med Troys Twitter Script kan du klikke direkte på hash tags i tweets og foretage en søgning på Twitter posts som indeholder dette tag. Hent Troys Twitter Script, det er genialt: Troys Twitter Script Med dette script kan du også søge direkte på Twitter på de hash tags du vil finde posts om. Hashtag #smm er her fremhævet og ovenstående illustation viser en twitter stream af beskeder markeret med #smm.