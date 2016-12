Anmeldelse: Twitterville af Shel Israel

Twitterville

Twitterville er en facinerende bog, som dog mister fokus og moment undervejs. Bogen lægger i de første mange afsnit vægt på hvordan Twitter kan bruges i forretning, hvordan Twitter har været med til at forandre tankegangen hos mange virksomheder og hvordan Twitter er et ekseptionelt kommunikationsværktøj.

Shel Israel er uden tvivl dybt involveret, og en af årsagerne til at bogen mister moment kan være manglen på spændende historier og nyskabende brug af Twitter for små virksomheder, der er undtagelser men i det store hele ligger bogens styrke i beskrivelsen af hvordan Twitter opstod, som et resultat af virksomhedens Odeos behov for at kunne kommunikere internt.

Bogen er opdelt i 3 hovedafsnit:

How it Started What They're Doing How and Why

Første del er super spændende og meget inspirerende, her gennemgås hvordan Twitter startede, hvordan Twitter med meget få midler, men super god timing slog igennem og hvordan Twitter med succes er blevet brugt af store virksomheder som Dell og Comcast.

I dette afsnit diskuteres emner som fordele og ulemper ved forskellig måder at præsentere en corporate profile, skal man, som Dell Tweete som en afdeling af Dell, f.eks. @DellOutlet og lade hver enkelt medarbejder præsentere sig ved navn som f.eks. @StefanieatDell eller skal man som @starbucks lade en enkelt profil præsentere virksomheden? Begge dele har fordele og ulemper.

Global og lokal tilstedeværelse

Et andet punkt, der som et af de mere spændende punkter i en ellers tynd 2. del, er forholdet mellem global og lokal tilstedeværelse, igen listes fordel og ulemper og Shel Israel skal have ros for ikke at tage stilling, men blot konstatere at på lokalt plan kan en lille kaffebar udkonkurrere Starbucks, fordi den kan spille på det lokale aspekt.

Shel Israel skriver spændende og bogens sidste del, How and Why, kommer da også med nogle gode pointer, som dog mest er henvendt til nye eller nyere indbyggere i Twitterville.

Bogens første del er rigtig god og lærerig, her ses eksempler på nye måder at udnytte de ressourcer der ligger i måden at kommunikere på, på Twitter, men det fremgår også tydeligt at markedsføring på Twitter ikke er venstrehåndsarbejde. Som med andre sociale medier kræver Twitter dedikation.

Idéer opstår undervejs