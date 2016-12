Affiliate links på Twitter

Emne-tags: marketing, smm Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Dygtige affiliates afprøver altid grænser, på Twitter er grænserne ikke tekniske, men sociale, hvilket vi bl.a. så med Magpie Twitter reklamerne. Sådan bruger du affiliate links i tweets Jeremiah Owyang beskriver i sin artikel " It’s About Intent: Affiliate Links in Twitter " hvordan man kan overholde reglerne for god opførsel på sociale medier og samtidig placere affiliate links i sine tweets. Affiliate links i blogrolls og anbefalinger i blogposts er ikke noget nyt, det nye er at affiliate twitteren holder stilen: Dine affiliate tweets skal passe ind i resten af din tweet strøm. Gør opmærksom på at der er tale om et affiliate link, evt. med hash tag #affiliatelink. Vær ærlig og anbefal kun ting du selv synes er fede og kun til folk som du tror vil synes det er interessant. Vær åben og ærlig, vær transparant, Skriv på din Twitterprofil at du ind i mellem kommer med affiliate anbefalinger, men at de er markeret. Spørgsmålet er ikke om der kan laves penge på Twitter, spørsmålene er hvornår og hvordan. Lad være med at sende affiliate links i Tweets Til dette svarer Mitch Joel i artiklen " Affiliate Links In Twitter Will Sink Marketing To A New Low " med følgende anbefalinger: Lad være. Lad være med at tænke på det. Hvis du tænker på at tænke på det, så lad være. Stik dig selv en lussing hvis du stadig tænker på at gøre det. Affiliate links i tweets er kortsigtet og ødelægger dit ry. Affiliate links i tweets er også farligt for Twitter som risikerer at ende som et krone for krone marked hvor både brugere og annoncører taber og dermed taber det sociale medie også. Skrevne og uskrevne regler Affiliate links i tweets er en realitet vi skal forholde os til. Det interessante her er at affiliate links i tweets allerede bliver prøvet af. En affiliate cookie varer som regel mindst 30 dage og skulle den som har klikket indenfor denne periode købe noget fra annoncøren giver det et affiliate salg. Tilskyndelserne er der, så fænomenet vil blive mere udbredt, men kun til en grænse. Jeg tror at det går med affiliate links i tweets som med Magpie, brugerne straffer den type markedsføring med "unfollow". Gør man tydeligt opmærksom på at der er tale om affiliate links, er de "skrevne regler" overholdt, men det er klart min opfattelse at de fleste vil hælde til de "uskrevne regler" hvor den type marketing ikke er acceptabelt, noget i stil med MLM. Det bliver spændende at se udviklingen på den front, men jeg tror nu at det regulerer sig selv.