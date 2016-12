100 Twitter tools og 62 Twitter marketing råd

Emne-tags: twitter, marketing Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm Tweet Tid til at læse om smm Så blev det weekend og dermed også tid til at fordybe sig mere i interesser, social media ligger i grænseområdet af mit daglige virke som search engine marketing mand, og social media er det helt store i min verden lige nu. Begge nedenstående og anbefalede artikler om Twitter marketing tools og gode råd er fundet ved at følge links i tweets fra folk med interesse i social media marketing, så Twitter kan absolut bruges til noget. Jeg har ikke besøgt alle links og ikke nærlæst alle råd, men der er absolut noget at gå på opdagelse i. 100 Twitter Tools til at hjælpe dig til at nå dine mål Der er links til og korte beskrivelser af de forskellige Twitter tools, som er opdelt i følgende kategorier: Twitter analyser - Se hvor populær du er

Informations indsamling - Trends og markedsundersøgelser og ren nysgerrighed

Opbygning og vedligehold af netværk - Sådan finder du flere relevante Twitterbrugere

Twitter vedligehold - "Værktøjer" som gør det mere overskueligt at bruge Twitter

Delingsværktøjer - del billeder, links, m.v.

Værktøjer til at organisere og effektivere brugen af Twitter - Spar tid

Logbog - Hold styr på de daglige opdateringer

Handel og finans - Hold styr på din økonomi

Helse - Twitter tools til at holde styr på din sundhed

Blogging - Tweet dine blogindlæg Læs artiklen her: "100 Twitter Tools to Help You Achieve All Your Goals" 62 Twitter Markeing Tips og Ideer - af Charles Brown har følgende overordnede budskaber: Vær gavmild - hjælp og anbefal andre

Giv viden og information - Reetweet eller del på anden måde gode artikler m.v.

Brug et godt Twitter organisationsværktøj - Her Tweetdeck.

Lad være med at være sælger på Twitter - giv mere end du får igen

Brug Hash Tags - Hash tags er med til at organisere viden på Twitter

Forskelligt - Andre brugbare tips Læs artiklen her: "62 Twitter Marketing Tips and Ideas"