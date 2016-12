10 forudsigelser for online markedsføring 2011

1. HTML5

Antallet af apps til smartphones vil finde et leje efterhånden som HTML5 vinder større udbredelse. Min forudsigelse er at tilpassede HTML5 brugergrænseflader vil vinde frem, mens fremkomsten af nye applikationer vil gå ned i tempo. Applikationerne vil desuden blive mere specifikke. Chrome understøtter allerede en del HTML5, faktisk imponerende meget, se det her: The Wilderness Downtown Åben link i Chrome, indtast din adresse og klik på Search...

2. Lokation

Lokation vinder frem i forbindelse med at mobile enheder opnår større udbredelse. Der vil også opstå nye kommercielle idéer. Et godt eksempel er at du går forbi en restaurant ved frokosttid og får en meddelelse om dagens frokosttilbud, et andet er at du netop har været inde på frokostrestauranten og passerer en kiosk med pastiller, smøger og andre fornødenheder, som du også modtager en meddelelse om når du passerer. Tilmelding til sådanne tjenester kan tilskyndes med rabatter og lignende. Mange bruger allerede FourSquare i markedsføring ved f.eks. at give rabat eller gratis ting til den som er Mayor for stedet, lignende tiltag vil finde sted for f.eks. Facebook Places Google Hotpot er også et eksempel på at lokation mixes med sociale profiler.

3. Link kvalitet frem for kvantitet

Sådan har det altid været, men den får et nøk mere. Kataloger, artikelsamlinger og blogs bliver i stor stil nedvurderet eller diskvalificeret af Google. Fair nok, der er forskel på hvor meget indflydelse folk har ligesom der er forskel på hvor meget indflydelse websites har. 1000 links for $20 er fortid, har faktisk været det længe. 1 link til $1000 kan være pengene værd mange gange. Linkbuilding vil stadig være en af de vigtigste SEO aktiviteter i 2011, men der vil i meget højere grad skulle fokuseres på kvalitetslinks, links fra sites som Google anser for at have autoritet.

4. Indholdskvalitet

1 god post hver måned er bedre end 10 halvgode posts. Skriv den rigtige overskrift og din artikel bliver læst, ikke helt. Lav en god og solid artikel om et meget specifikt emne og artiklen vil stå som et monument i både Googles og folks bevidsthed. For SEO vil vi se at det bliver sværere at lave "lette" tekster som ranker. En god infoside skal være en god artikel, en artikel med et reelt indhold, med oplysninger som læserne finder værdifulde. En anden trend jeg ser, er at teksterne på et website eller en blog, skal ville noget, der vil komme øget fokus på at få indarbejdet "call to action" i teksterne.

5. PPC - Google og Facebook

Begge parter forfiner og forbedrer måden at annoncere på. Google vil satse mere på content network med forbedrede muligheder for annoncørerne. Annoncører vil få flere muligheder for at målrette annoncer, både på Google Adwords og på Facebook. Placeringsoptimering er et tiltag som allerede er i gang. Vi vil se stadig flere muligheder for at målrette annoncerne, men også stadig flere tiltag til at få mere målrettede annoncer. Google har været rigtig dygtige til dette bl.a. gennem Quality Score og flere demografiske filtre. Det bliver spændende at se hvordan Facebook vil forbedre deres annoncer, foreløbig er annoncerne blevet mere prominente på både profil og virksomhedssider, men der må også laves tiltag i retning af mere profilorienterede annoncer.

6. Sociale medier

Facebook er, og fortsætter med at være, den vigtigste sociale netværkstjeneste og derfor bør enhver virksomhed have et øje åbent for om Facebook kan bruges. Twitter vokser stille og roligt, og i takt med at det hypede fader ud og det brugbare vinder indpas, vil Twitter beholde en status som en legal og værdsat markedsføringskanal for en blogpost som denne, men finder Twitter ud af at tjene penge? Linkedin er et godt sted at være ordentligt præsenteret. Linkedin repræsenterer en seriøs erhvervsmæssig profil og bærer i sig selv troværdighed. Vi har allerede set eksempler på at danske virksomheder benytter Twitter til kundeservice (@unoeuro) og DRs debatprogrammer har også oprettet Facebook profiler hvor diskussioner kan videreføres. Som jeg ser det kan 2011 blive året hvor markedsføring i sociale medier for alvor slår igennem i Danmark.

7. Kontekst

Tendensen er at der bliver større åbenhed og bedre gennemsigtighed jo mere udbredt Internettet er. Tendensen er også at aktiviteter som hidtil er foregået på computer, nu foregår på mobile enheder som iOS eller android baserede smartphones. Ærlighed og autensitet bliver vigtigere, personlighed bliver vigtigere og jeg tror også at vi vil opleve mere storytelling i online markedsføring. Kvalitet, som nævnt ovenfor, vil også slå igennem på den måde budskaber formidles på, altså hvilke rammer og hvilken approach man giver et budskab. Kontekstskabelse vil blive mere udbredt.

8. Analyse

Jeg oplever allerede stigende interesse for webanalyse, ikke mindst Google Analytics . Som webshop ejer er det essentielt at tracke kampagner, at overvåge konverteringsrater for betalte trafikkilder og at bruge webanalyse i organisk SEO. Der kommer hele tiden større konkurrence på nettet og derfor er det mere nødvendigt end nogensinde at analysere trafik og ehandel og handle der hvor der kan forbedres noget.

9. Konverteringsoptimering

Den øgede fokus på konverteringsoptimering hænger også sammen med den stigende konkurrence, skal man betale 100, 200 eller måske 400 kroner for en kunde, kan prisen sænkes voldsomt ved at hæve konverteringsraten. Google Webmaster Tools er et godt simpelt værktøj til konverteringstests. For mange webshops vil konverteringsoptimering i første omgang være at høste såkaldte lavthængende frugter, effekten vil være stor i forhold til indsatsen.

10. Reputation management