Markedsføring og digital tilstedeværelse

Markedsføring og digital tilstedeværelse

Selvom man blot sidder foran computeren med browseren kørende, er man digitalt tilstede, om end i en passiv form. Internet og mobile enheder giver mulighed for konstant interaktion og samles denne interaktion i en person eller et firma, tales der om digital tilstedeværelse . I samme åndedrag kan nævnes at den digitale tilstedeværelse er opbygget af mange dele, er meget nuanceret og sætter sig spor. Den globale landsby 2.0 Udtrykket ”Den globale landsby” stammer fra Internettets barndom, hvor benovelsen over at kunne kontakte folk over hele verden (og potentielt markedsføre sig over hele verden) fik Internet guruer til at kalde Internettet ved dette smukke navn. Med opblomstringen af sociale medier og det vi kalder Web 2.0 er udtrykket blevet mere åbenbart og tydeligt, vi befolker på Internettet af i dag en global landsby, eller rettere en global metropol. Fysiske afstande og lokalitet får ikke desto mindre større betydning i takt med at folk som mødes på Internettet også vil mødes i virkeligheden, at communities opstår omkring interesser og at folk finder sammen omkring disse ud fra hvor de bor. Lokationsbaserede tjenester som gowalla, foursquare, facebook places og google hotpot gør digitale kort, vejvisere og vejledninger endnu mere aktuelle, efterhånden som både mulighederne og udbredelsen bliver større. Et område som Augmented Reality (AR), synes jeg har ligget stille, ellers er det mig som har sovet, men jeg tror stadig at AR har et stort potentiale, både kommercielt og som socialt værktøj. Four Sqare er aldrig slået igennem i Danmark, Facebook Places, som netop er lanceret her hjemme, har potentialet til at slå igennem, i hvert fald når man ser på antallet af brugere, som benytter Facebook. Der hvor projektet vil møde de største udfordringer er dels det forhold at mange nok gerne vil have deres position for sig selv, i hvert fald dem som er populære og dermed dem som kan påvirke resten til at benytte Facebook Places. Kommercielt ligger mulighederne som jeg ser det, i at yde ekstra service og gode tilbud til brugerne, specielt kæder af forretninger vil kunne opbygge loyalitet og mersalg, hvilket McDonald’s var klar over allerede inden Facebook Places blev en realitet i USA. Landsbysladder 2.0 Jeg har prøvet at bo i en landsby og de andre landsbyboere vidste i nogle tilfælde mere om mig end jeg selv gjorde, nogle gange opspind, nogle gange reelt – scary! Landsbysladder er at folk deler en masse fordomme, at folk deler en masse håb, at din nabo ved at du bliver fyret, at købmanden, når du ikke er tilstede, højlydt undrer sig over alle de mørke hvidtøl du køber og at du går med cowboyhat. I dag står Facebook som ”købmanden”, ”kroen” eller ”busstoppestedet”, i hvert fald i en vis grad. Det ægte mødested vil aldrig blive digitalt. Landsbysladder 2.0 er digital sladder, sladder på sociale netværk, i søgemaskiner, ja alle steder der kan besøges af en browser eller robot. Landsbysladder 2.0 er altså i høj grad det du selv offentliggør ved at lægge det online. Landsbysladder foregår altid i en kontekst, afhængigt af hvem som er tilstede hos købmanden, ændres samtaler, afhængigt af om dine børn er på Facebook ændres dine ytringer, o.s.v. Dette gælder også i online markedsføring, og med en digital tilstedeværelse bliver det muligt at ændre konteksten , f.eks. ved at have skabt en personlighed som anses for at være seriøs og hjælpsom. At holde facaden 2.0 At holde facaden, når vi taler digital tilstedeværelse, er at kontrollere medier, og det kan ikke lade sig gøre. Digital tilstedeværelse vil altid afsætte spor, vil altid kunne følges, rapporteres, og måles. Data om digital tilstedeværelse kan tolkes og føre til mere målrettet markedsføring, større genkendelse og øget loyalitet. Den letteste måde at overholde reglerne for digital tilstedeværelse, er at være sig selv og opføre sig ordentligt. Man kan konstruere personligheder med en Facebook profil, et Twitter navn og måske endda en blog. Det sker i stigende grad at der oprettes gennemførte profiler med en konto på populære sociale medier, en blog og hvad der ellers hører til. Dette sker, det er et faktum og med begrebet digital tilstedeværelse, vil vi se at digitale ”personer” vil afløse tilfældige tiltag indenfor så forskellige aktiviteter som link building og community building. At holde facaden i sin digitale tilstedeværelse, er altså i høj grad baseret på kontrol. På Internettet er kontrol kun mulig til en hvis grænse og alle bør betragte sig selv og firmaet som mulige ofre, forstået på den måde at man aldrig offentliggør materiale som ikke kan tåle offentlighedens lys. Gør ikke noget din mor ikke må se. Damn. Omvendt giver Internettet også mulighed for at skabe en digital identitet som ikke har nogen mor, som kan bruges til research, reputation management, optimering og link building. Digital tilstedeværelse og online markedsføring Digital tilstedeværelse forstået som digitale fodspor, kan manipuleres, digital tilstedeværelse i et bredere perspektiv kan også manipuleres. Digital tilstedeværelse er i det hele taget en følsom og åben form for tilstedeværelse. Tilstedeværelse i et reelt samfund og tilstedeværelse i et virtuelt samfund har masser af ligheder, men også et ansigt til forskel. Digital tilstedeværelse er baseret på digitale personligheder. Der er ikke noget galt i at have flere digitale personligheder, bare man er ærlig med sin samlede personlige repræsentation. Så længe man står ved det man har sagt eller gjort, både online og offline, har man en troværdig digital tilstedeværelse. Der skal ikke mange fejltrin til, der er ikke megen glemsel og det er svært at gemme sig. Facebook, LinkedIn og Twitter er de førende sociale medier, eller rettere sociale netværk. Tilstedeværelse på disse sociale netværk er efter min bedste overbevisning essentielt i forhold til online markedsføring , da tilstedeværelsen på sociale netværk styrker den digitale tilstedeværelse over en bred kam. En væsentlig årsag til dette paradigmeskift hen imod et mere holistisk syn, på tværs af medier og marketing discipliner, er at der skabes synergi. Ved at benytte digitale personligheder, med blogs, sociale profiler og f.eks. en webshop, vil en lang række dataindsamlinger og analyser kunne bruges i flere discipliner af online markedsføring. Ved at benytte digitale personligheder opbygges den digitale tilstedeværelse på samme måde som tilstedeværelse og personlighed fungerer i virkeligheden, din tilstedeværelse vil være kendt uanset om man kigger i telefonbogen, spørger nede på tanken, søger på Google eller Facebook og det er i høj grad dette miks af ”search, local and social” som giver den digitale tilstedeværelse berettigelse som grundlag for online markedsføring.