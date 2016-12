HootSuite Pro

HootSuite Pro HootSuite Pro (aff. link) er groft sagt et kontrolpanel til at bestyre en social profil på tværs af medier. Det er i hvert fald sådan jeg har valgt at bruge den. Der kan tilføjes flere profiler, men som kontrolpanel for en kunde eller mig selv, er HootSuite Pro perfekt til prisen. TweetDeck har været mit foretrukne værktøj til håndtering af mine konti på sociale medier, det er det ikke længere. HootSuite Pro til $5.99 pr. måned er suveren når det handler om at håndtere en profil på tværs af sociale medier. Mit HootSuite Dashboard dækker LinkedIn, Twitter, SMM Blog, SMM Facebook Page og diverse søgninger på trends indenfor digital marketing. HootSuite Pro opsætning Konti på sociale medier: Twitter: http://twitter.com/ulstrup Facebook Page: http://www.facebook.com/smmdk LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/ulstrup Ping.fm Foursquare Yderligere muligheder: WordPress MySpace Mixi HootSuite Pro Dashboard (Web) De forskellige konti er fordelt på faneblade, hvor jeg har valgt følgende opsætninger: LinkedIn: Opdateringer og afventende statusopdateringer. Twitter: All Friends, Mentions, List, Sent Tweets. Facebook: Page Feeds. Ping.fm: Pending Updates. Foursquare: Recent Checkins, History. Twitter # søgninger på #sm #smm #socialmedia #seo #analytics og jeg kan tilføje eller fjerne søgninger som jeg har lyst til. Jeg kan vælge at udsende beskeder til et eller flere medier samtidig. Man kan også opsætte auto tweets, men så langt når jeg nok aldrig. Som nævnt har jeg tidligere benyttet TweetDeck og det gør jeg faktisk stadig, ændringen er at jeg bruger HootSuite som kontrolpanel for "Ulstrup" mens andre konti jeg bestyrer stadig ligger i TweetDeck. HootSuite statistik HootSuite giver gode muligheder for at få et hurtigt overblik over trafik til bloggen via Google Analytics, aktivitet på Facebook siden via Facebook Insights og en god statistik på Tweets, retweets, kliks fra tweets, m.v. med detaljer om hvordan forskellige tweets performer. Hvis jeg nu brugte mine sociale profiler til at markedsføre min blog, ville jeg kunne se hvornår på dagen der er mest engagement, hvordan teksten i mine tweets kan optimeres og mere i den dur, det er faktisk rigtig spændende. HootSuite er ikke Radian6 , men giver et godt overblik for få penge, Radian6 koster $600 om måneden, HootSuite Pro $6. Eneste klagepunkt er at jeg ikke kan få YouTube med, ikke at der er så meget at se på min YouTube kanal , men det kan jo være at det kommer. HootSuite iPhone app HootSuite Pro fås naturligvis også som app til både iPhone og Android. Jeg har ikke nået at lege så meget med applikationen, men den ser ud til at kunne hvad den skal og så kan man jo altid få tiden til at gå med at tjekke stats på sin iPhone. Med kombinationen af web og mobil kan jeg faktisk tjekke min digitale tilstedeværelse hele tiden alle steder, imponerende og skræmmende.