Web 3.0 Fremtiden er lige om hjørnet

Web 3.0 er godt på vej gennem nye teknologier, tværmedie identiteter, platforme og brugergrænseflader. Web 3.0 er en kultur hvor data flyder frit, bliver struktureret på nye intuitive måder med personlige filtre til at sortere informationer.

Kommunikationen vil i stigende grad foregå i real time og superidentiter vil skabe personlighed til profiler på tværs af medier. Selv annonceringen udvikler sig fra simpel ordgenkendelse i Google Adwords til semantiske annoncer som i lige så høj grad hjælper som formidler et budskab.

Semantiske domæner

For at sætte tingene i perspektiv får du et citat fra Etnografisk Grundbog (Kirsten Hastrup og Jan Ovesen, Gyldendal 1985):"I den amerikanske, lingvistisk inspirerede etnografi, som går under navnet "etnosemantik" eller "kognitiv antropologi", hælder man typisk til den anskuelse, at kulturen bedst lader sig opdele i såkaldte "semantiske domæner", og at man for hvert enkelt domæne i en given kultur vil være istand til at finde de regler, efter hvilke domænets elementer er indbyrdes forbundne, dvs. at blotlægge strukturen af det klassifikationssystem, efter hvilket et bestemt område af kulturen er organiseret".

Web 3.0 - det semantiske web

Hvis vi forestiller os at Internettet svarer til kulturen i ovenstående citat og semantiske domæner svarer til platforme eller brugergrænseflader, og domænets elementer, informationssiloer som f.eks. Google eller Wikipedia, kan der udledes en række karakteristika for Web 3.0 fordi sammensmeltningen af sociale medier, søgetjenester, online handel og udvidelsen af webbet til mobile platforme giver nye muligheder. Web 3.0 er i høj grad et resultat af den teknologiske udvikling de sidste par år. Dette har gjort det muligt at strukturere data så mulige betydninger af de begreber der ligger i siloerne kan vises på tværs af oprindelige medier eller websites (siloer).

Udviklingen på Internettet er gået fra Web 1.0 (Kommunikationen går fra websted til bruger) til Web 2.0 (Kommunikationen går mellem websted og bruger) og til Web 3.0 hvor Kommunikationen går mellem websted med indhold fra, og kommunikation imellem, mange websteder og mange brugere samtidig.

Den nye søgemaskine Wolfram Alpha skulle være et eksempel på en Web 3.0 søgemaskine, men det er ikke lykkedes mig at få svar på et semantiske spørgsmål hvori der kan lægges betydning, f.eks. "Nice hotel in Paris", prædikatet 3.0 kan måske siges at bestå af levering af flere informationer end der f.eks. vises i Google (selv ikke med Rich Snippets), nemlig indbyggertal og andre hårde facts, men helt 3.0 er det ikke.

"semantic search is not just about the questions that we are asking. Because the web is just a bunch of unstructured HTML pages, semantic search is also about the underlying data" Alex Iskold, ReadWriteWeb

Et spændende eksempel på nye måder at sammenkæde brugervenlighed med baggrund i flere medier er Mozilla Labs Ubiquity , et spændende plugin til Firefox, som lader Gmail (webmail) arbejde sammen med f.eks. Google Maps, review sites o.lign. Ubiquity er et mashup af funktioner som hjælper brugeren.

Èn identitet på tværs af medier

Som det er i dag har man forskellige indentiteter på forskellige sociale medier, dette er ved at ændre sig så man kan beholde samme identitet på tværs af medier (superidentitet). Blandt de tjenester som forsøger at skabe muligheden for dette er Open ID Google Friend Connect og Facebook Connect

Andre tjenester tilbyder dig så at administrere din identitet på tværs af de medier der er tilknyttet din identitet. Blandt disse er FriendFeed, Ping.fm og Power.com.

En anden måde at bruge én identitet på tværs af medier er køb fra Amazon.com direkte på iGoogle

Filtrering af data

Med data fra mange sociale medier knyttet sammen i en superidentitet er det nødvendigt med filtre for at lette overblikket over strømmen. Filtrering af data er essentielt i forhold til den store mængde data der hele tiden tilflyder os, det bliver for anstrengende at hvis vi selv skal følge med i alt og filtrere data, et eksempel er Seesmic hvor du kan sortere tweets efter hashtags og vælge kun at følge med i nogle emner du synes er interessante. Disse emner kan være forskellige over

tid, f.eks. kan du følge #socialmedia #smm #seo #web3.0 om dagen og så følge andre emner om aftenen når du skal slappe af eller vil vide noget om en bestemt film.

På sigt kan man forestille sig filtre som kan indstilles personligt alt efter humør og ønsker.

Markedsføring på Web 3.0

Denne udvikling i måden vi kommer til at bruge webbet på vil medføre forandringer for den måde der markedsføres på:

Semantiske annoncer som i langt højere grad vises i en bestemt kontekst, hvor flere typer af informationer giver værdi for brugeren og dermed øger velviljen mod annoncøren. Et firma som Peer 39 er allerede langt fremme med den type annoncering.

Annoncering gennem "ambassadører", nemlig folk hvis identitet mange respekterer for dygtighed, hjælpsomhed, ærlighed eller en anden dyd. Et godt eksempel er Oprah i USA, nævner hun et produkt i positive vendinger stiger salget markant, den type markedsføring vil være kendetegnende for Web 3.0, Oprah er ikke kun på TV, hun har over 1 mill. followers på Twitter.

Superidentiteten, gør at netværk spredes på tværs af medier, din identitet, din mening, dine kundskaber, m.v. bliver kendt på flere medier f.eks. Twitter, Facebook og LinkedIn og dermed bliver din stemme også større. Forbrugerne vil i høj grad selv sætte dagsordenen og definere hvad der er godt, brands må tilpasse sig dette, tiden hvor de kunne diktere hvad der er godt og hvad der er skidt er forbi. Med Web 3.0 bliver det forbrugerne som kommer til at påvirke og forme brands i langt højere grad end omvendt.

"Mund til mund" metoden via sociale medier vil være en meget afgørende faktor i både markedsføring og brand reputation. Uanset om du deltager på sociale medier er der mulighed for at du bliver omtalt, derfor er det vigtigt at bruge værktøjer som WhosTalkin eller TweetScan til at følge med i hvad der bliver sagt om dig og dine konkurrenter.

Det vil være nødvendigt at lave en plan. Også selvom planen er ikke at deltage på sociale medier. Opbygning af en troværdig identitet med tilhørsforhold til virksomheden er essentielt. Det første du bør gøre er at sikre dig at din identitet ikke er taget på de vigtigste sociale medier som Facebook Twitter og LinkedIn

Optimerede profiler

Både enkeltpersoner og virksomheder kan have interesse i at optimere deres profil og der er flere virksomheder som har en meget bevidst praksis for deltagelse på sociale medier. Med superidentiter bliver det endnu vigtigere. Fælles for alle virksomhedsprofiler er at de er åbne og ærlige omkring hvem de er. Ved at kommunikere direkte med forbrugerne om emner som interesserer brugerne og samtidig er relevant for profilen opbygges der mange "venner" som synes det er en spændende service at få at vide at nu er der kommet en ny model.

Jo mere ægte vi er og jo mere vi gør ved vores profil, jo mere troværdighed opnår man, men det giver stadig plads til at optimere profilen. En undersøgelse viser at der er visse ord man ikke skal have i sin Twitter profil og andre man gerne skal have for at få flere followers, læs undersøgelsen her: " Twitter Analytics : These words may be affecting your popularity ".

Web 3.0

Karakteristika ved web 3.0 er ifølge Richard MacManus, ReadWriteWeb følgende:

Open data

Structured data

Filtering content

Real time

Personalization

Mobile

Internet of Things

Vi har altså en kultur hvor data flyder frit, disse data vil blive struktureret på nye intuitive måder og det vil være muligt at opsætte filtre til at sortere informationer. Kommunikationen vil i stigende grad foregå i real time og superidentiter vil skabe personlighed til profiler. Webbet er mobilt allerede og den virkelige verden og Internettet vil rykke tættere på hinanden.

Web 3.0 har efterhånden bidt sig fast som betegnelse og dækker som beskrevet over en hel masse forudsigelser, visioner og i højeste grad på nye teknologier og nye måder at bruge og kombinere eksisterende medier på.