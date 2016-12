Vind Kaffe! Blog og social media 3

Emne-tags: social media, crowd sourcing Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Hjælp @ulstrup med det nye projekt, peterulstrup.com , og få 1 kilo luksus kaffe for din indsats.

Crowd sourcing af browserkompatibilitetsproblemer for WordPress med Thesis theme.

peterulstrup.com vises korrekt i FireFox men ikke i andre browsere, derfor kaffen.

Jeg har kæmpet nogle nætter efterhånden for at få top menu med søg og subscribe til at se rigtig ud i forskellige browsere, foreløbig er det kun FireFox som viser siden rigtigt.

Kan du hjælpe mig med at løse browserkompatibilitetsproblemet udlover jeg 1 kg. luxus kaffe som tak for hjælpen (kan evt ombyttes til luxus chokolade). Skriv løsningen, eller links til artikler som kan hjælpe mig med at løse problemet, i kommentarerne nedenfor. (Der er kun én vinder)

Status på projektet peterulstrup.com er at jeg har fået lavet design og formateret de fleste elementer, to do listen er dog ikke helt tom endnu. J.f. Ovenstående, manger browserkompatibilitet og jeg vil også lave et CSS til mobilbrowsere. Der mangler stadig lidt formatering hist og her og finder du noget som ikke ser ud til at være helt rigtigt, må du meget gerne smide en kommentar.

Et andet punkt jeg er i tvivl om, er de to kolonner til højre, ikke formateringen, men hvilke punkter som skal med og hvor de skal være. Den nuværende opsætning (18.03.10) er resultatet af mange nætters arbejde og målet er at holde antallet af punkter på et minimum. Igen er kommentarer meget velkomne.

Selve designet bliver ikke lavet om, jeg kan lide det og det er det vigtigste.

Thesis WordPress Theme

Thesis er et super lækkert theme at arbejde med når man ved hvordan. Jeg lærte det på den hårde måde og reglerne er ellers simple nok, man skal kun redigere i to filer: custom.css og custom_functions.php. Det meste af redigeringen er copy paste fra det fantastiske DIYthemes forum, hvor der er kode eksempler til langt de fleste funktioner og formateringer.

Thesis er let og overskueligt at arbejde med og det går støt fremad. Browserkompatibilitetsproblemet er dog ikke løst endnu, derfor kaffen.

Thesis indeholder en lang række funktioner som ellers kun kunne implementeres via plugins, specielt SEO relaterede funktioner er godt repræsenteret.

WordPress Plugins

Akismet Spamfilter

Yet Another Related Posts Plugin Ingen problemer her, let at installere, let at konfigurere og alle tre plugins kører. Indhold på bloggen Bloggen er på engelsk og al kommunikation (blog posts, twitter, m.v.) foregår på engelsk. En del af indholdet vil blive engelske oversættelser af artikler her på smm.dk. Jeg har startet en lille serie af blog posts, som er hurtige at lave, nemlig Fav. 5, som er små lister med links til og beskrivelser af gode artikler indenfor forskellige emner som medier, strategi og marketing. Social media strategi Der er ikke nogen fast strategi for sociale medier, det bliver sådan lidt trial and error, men erfaringer fra tidligere projekter som www.countryworld.dk og denne blog, smm.dk, spiller en væsentlig rolle. Foreløbig nøjes jeg med at være på Twitter (@peterulstrup), men har sikret mig peterulstrup på en lang række sociale medier og bookmarking sites ligesom min Facebook side også er hjemme på www.facebook.com/peterulstrup Det er et skridt ad gangen og det er ok. Som en lille afsluttende bemærkning, er denne post også en del af strategien, nemlig at få den bedste løsning, dele erfaringer og crowd source problemløsningen. Oh, ja, du er også velkommen til at stille spørgsmål, så vil jeg se om jeg kan svare!