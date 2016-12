Twitter taknemmelighed og promovering - et debatoplæg

Hvornår skal man udtrykke sin taknemmelighed på Twitter og hvordan gøres det bedst? Jeg har forsøgt med forskellige "strategier" men er stadig i syv sind angående dette emne. Jeg vil jo gerne udtrykke min taknemmelighed og glæde over at være blevet retweetet, at en blogpost er blevet tweetet, o.s.v.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, det vil jeg gerne slå fast. Man bør sende takketweets eller dm's som ens samvittighed byder og det er netop her konflikten opstår for mig.

Jeg vil gerne sende Tak for RT tweets til alle som retweeter @ulstrup (og @peterulstrup), specielt når det er retweet af et tweet med link til en blogpost på smm.dk. Jeg gjorde det i en lang periode, men er mere eller mindre holdt op. Overvejer dog at begynde igen, for det glæder mig virkelig at blive retweetet. En væstentlig årsag til at jeg holdt op var foruden nedenstående at det blev til rigtig mange takketweets, hvilket jo bare er dejligt, men også fylder meget i en twitter stream.

Der hvor jeg begyndte at se problemet i alle disse takketweets er hvor det bliver en promovering samtidig. Jeg begyndte at skrive Tak for RT af http://se.min/blogpost og der synes jeg at min grænse egentlig blev overskredet.

Faktisk kan denne disussion udvides til en generel diskussion af hvornår Twitter og tweets er social og hvornår det er marketing (promovering). For mig at se er det essentielt at Twitter er et socialt fællesskab, som ikke skal ødelægges af promovering som går hen og bliver støj, altså at en social ytring som "tak" bliver til promovering af http://se.min/blogpost under dække af taknemmelighed.

Taknemmeligheden er i mit tilfælde under alle omstændigheder gældende, men blev på en måde prostitueret.

Som sagt i indledningen er der ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, det er op til den enkelte at gøre som han eller hun føler er bedst. Lad mig høre hvad du mener.