Twitter - himmel eller helvede

Kategori: Twitter Kommentarer: 3 Dato: 25-09-2010Kategori: Social media

Emne-tags: digital tilstedeværelse, social media Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: twitter Tweet Twitter er vanedannende, Twitter slører dømmekraften og Twitter kan føre til Stress. Twitter er også en forbandet god måde at holde sig ajour omkring personer og emner, Twitter giver trafik til bloggen og Twitter er et venligt og hjælpsomt sted at være. Twitter er vanedannende, slører dømmekraften og fører til stress Twitter er vanedannende fordi man ikke vil gå glip af noget, fuldstændig som teenagere har alt for mange aftaler fordi de ikke vil gå glip af noget og de vil helst være flere steder på en gang. Jeg har selv holdt Twitterferie nogle måneder i forsommeren, det var befriende og har lært mig en masse om at slappe af. Der er flere elementer som gør at Twitter kan føre til stress. Det væsentligste element har for mig været sløret dømmekraft som har gjort at antal followers, antal retweets og andre popularitetsparametre har været mål i sig selv. Konstant tilstedeværelse har været en anden vigtig stressfaktor, jeg har følt en forpligtigelse til at være online, til at tweete, retweete og svare 24/7. Twitter er en velsignelse Twitter er, sammen med RSS feeds, den bedste kilde til nyheder, tips, guides, videoer, m.v. om de emner som interesserer mig. Jeg kommunikerer med en masse spændende mennesker via Twitter og når man er opmærksom på symptomerne på at være twitaholic, mener jeg at Twitter er en ressource. Twitter er en kilde til trafik til min blog og kommer ind som nummer 2 efter aNyhed som referrer, og Twitter er et godt værktøj til crowdsourcing. Hjælp andre og modtag hjælp via Twitter er genialt, det virker og er real time. Ying og Yang på Twitter Du bestemmer selv tempoet på Twitter, du sætter selv grænser og grader af deltagelse. Dit mål må aldrig blive popularitet i sig selv. Find din egen balance, tænk ind i mellem over din Twitter tilstedeværelse og vær ikke bange for at geare ned hvis der er for meget fart på. Vær ikke bange for at unfollow, få ikke mindreværd fordi du ikke bliver fulgt af dem du gerne vil følges af, tag det i det hele taget helt roligt med Twitter. Twitter er en kommunikationskanal og ligesom Google ikke er en åbenbaring i forhold til kvalitet er Twitter ikke en åbenbaring i forhold til popularitet. Gør tingene på din egen måde og i dit eget tempo. Twitter lists er en god måde at filtrere og organisere og jeg anbefaler brugen af Twitter lists. Happy Twittering!