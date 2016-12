Top 25 Sociale netværkssites

Emne-tags: toplister, compete Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: social media Tweet Nye tal fra Compete over antallet af månedlige besøg på de største sociale netværkssites viser at Facebook har overhalet MySpace. Top 25 Sociale netværkssites Denne liste kommer fra Compete , som har ordnet listen ud fra antallet af besøgende pr. måned. Læg mærke til at YouTube ikke er på listen. YouTube er et social media, men ikke et social network, så jeg går ud fra at det er derfor YouTube ikke optræder på listen: (Credit: compete.com) Facebook har klart taget føringen, med MySpace på en sikker andenplads. HVad angår det gennemsnitlige tidsforbrug pr besøg, har Facebook også føringen og det er interessant at se at Twitter nu er ved at overhale MySpace. (Credit: compete.com) Kilde: Compete.com