Sociale medier

Sociale medier er karakteriseret ved at kommunikationen mellem medie og bruger involverer begge parter. Traditionelle medier som TV, Radio og websites af visitkort typen er alle envejs kommunikation, hvor afsenderen sender meddelelser til modtageren. Ud over disse kommunikative kriterier, som i øvrigt også går som kriterier for det vi kalder Web 2.0, har sociale medier nogle indbyggede muligheder for at gøre et budskab viralt, så det så at sige spreder sig af sig selv.

Forum og bbs

På et forum er der dialog, der er diskussioner og der er oftest en community lignende ånd omkring disse fora. Forum formen eksisterer i dag i bedste velgående, men mangler den virale effekt andre sociale medier har. Forums og bbs har eksisteret siden 1990'erne og kan vel betegnes som et af de første sociale medier, til trods for at de indbyggede virale muligheder ikke er tilstede på samme måde med nyere medier.

Blogs

I min verden burde enhver virksomhed med en hjemmeside supplere denne med en blog. Faktisk er en blog fundamentet, hvis sociale medier skal bruges i markedsføring. En blog giver mulighed for at diskutere emner med brugerne, dette kan bruges i produktudvikling, en blog kan kommunikere ændringer i firmaet, en blog kan tiltrække links ved at have godt indhold og en blog kan skabe flere kontakter på andre typer af sociale medier.

Blogging skal dog helst gøres af lyst fordi det for de fleste ellers ikke er muligt at afse tid til blogging. Tiden skal tages og det gør man kun når lysten også er der. Blogposts må gerne være underholdende, informative eller interessante på andre måder, husk dine læsere kommer frivilligt og forventer at få noget med hjem.

Wordpress er nok det mest udbredte og benyttede blogging software der findes og systemet, som fungerer som et mini CMS, er let at bruge, let at installere plugins på og der findes masser af communities omkring Wordpress udviklingen som er open source. To ting gør efter min mening Wordpress til det foretrukne blogsystem: Plugins som gør det muligt at lave god SEO og så letheden i opdateringerne.

Blogposts kan syndikeres, de kan spredes, via RSS (Real Simple Syndication) og ping. Der findes en masse RSS kataloger og ved at pinge disse (at pinge svarer til at sige hej, her er noget nyt) opnår man hurtige links til sin blogpost og dermed øges også synligheden i søgemaskinerne.

Blogposts kan også spredes via delingstjenester og bookmark services, som bliver behandlet senere i denne artikel.

Twitter og microblogging

Microblogging er bedst illustreret af Twitter , hvor man har 140 tegn til sin rådighed når man vil sende en meddelelse. Microblogging foregår i realtid og man følger interessante folk, nogle følger også en selv og kaldes vennner. Twitter er ikke så udbredt i Danmark og i USA var Twitter kun for nørder inden forskellige celebrities som Ophra gjorde fænoment mere kendt. Twitter har i dag ca. 160 millioner brugere.

Twitter bruges som sagt til korte meddelelser, det kan være "her er en god artikel: link" eller det kan være små meddelelser direkte henvendt til specifikke personer i det offentlige rum.

Twitter er en super god måde at sprede et budskab og man kan tilføje en knap til sine blogposts som giver læserne let adgang til at dele linket til artiklen. Tweetmeme øverst i denne artikel er en sådan knap. Da meddelelserne højst må være på 140 tegn benyttes url forkortere som bit.ly eller goo.gl sådan at lange url bliver forkortet til en 12-15 tegn.

Budskaber spredes viralt på Twitter via retweets, som er videresendelser af meddelelser. Antallet af retweets til et tweet er et vigtigt parameter ved måling af social marketing.

Når en bruger af Twitter retweeter, sender han meddelelsen (det originale tweet) videre til folk som følger ham, disse kan så igen videresende meddelelsen som på den måde kan spredes til rigtig mange mennesker i løbet af meget kort tid.

Sociale netværk og Facebook

Facebook er verdens mest udbredte social netværk og har over 500 millioner brugere. I Danmark er der registreret omkring 2,5 millioner konti. Facebook er i dag den mest oplagte mulighed hvis der skal laves social marketing.

Facebook giver mulighed for at man kan dele oplevelser, billeder, video og events. Facebook er opbygget så den på en naturlig måde understøtter de sociale behov folk har, nemlig at gøre opmærksom på sig selv, blive set og hørt, få feedback og især ros.

Linkedin er et socialt netværk forbeholdt professionelle og det man deler på Linkedin er arbejds- og karriere relateret. Det er i mange brancher en god idé at oprette en Linkedin profil og netværke ad den vej.

Både Facebook, Linkedin og andre tjenster som Friendfeed og MySpace har samme virale evner som Twitter, ved at meddelelser, billeder og videoer deles med venner, som igen deler med venner, o.s.v.

Mediedeling og YouTube

Mediedeling er når man lægger billeder op på f.eks. Flickr eller lægger video på YouTube

Også her er den virale effekt den bærende kraft når billede eller video spredes til andre brugere. YouTube er også et oplagt sted at lave social marketing med sjove, informative eller underlige videoer som folk synes er så spændende at de skal deles via mail, Facebook eller et andet medie.

Video på YouTube eller Vimeo bør produceres i en ordentlig kvalitet da det er standarden i dag. Der er selvfølgelig glade amatører som laver noget sjovt som går viralt, men generelt er viral markedsføring via YouTube ikke tilfældigt

Sociale nyhedstjenester og bookmarking services

De største af disse tjenester er amerikanske og indholdet er på engelsk. Derfor er udbredelsen af disse begrænset i Danmark. Sociale bookmarking og nyhedssites er suverene trafikgeneratorer, en toplistning på f.eks. digg kan give tusinde af besøgende til et website på meget kort tid.

Sociale nyhedstjenester er at man tilmelder en artikel og så kan andre stemme artiklen op til at være topindhold. Digg er nok det mest kendte eksempel på denne type.

Skriver man på engelsk bør man benytte disse tjenester for at skabe større synlighed for sin hjemmeside eller blog.

Lokationsbaserede sociale medier

Facebook har for nylig tilføjet Facebook Places i USA, et koncept som skal tage kampen op med Foursquare som den førende lokalitetstjeneste. Google arbejder meget med lokation og lokation bliver til stadighed mere udbredt, i takt med at sociale medier bevæger sig over på mobilen.

Fremtidens sociale medier

Fremtiden er mobil, det er der vist ingen tvivl om, smartphones, iPad, Tablet PCer og andre mobile enheder vinder frem med stor hast. Kombinationen af GPS og Video giver mulighed for Augmentet reality , hvor f.eks. informationer fra Wikipedia lægges oven i billederne fra kameraet og forklarer om de ting der vises. Wikipedia er i sig selv et sociale medie, hvor frivillige fra hele verden har lavet verdens største online leksikon. Crowd sourcing, hvor opgaver "lægges ud" på nettet og løses af brugerne tror jeg også vil blive mere udbredt, crowd funding er et forsøg på at overføre modellen til financiering skudt i gang af ingen andre end David Lynch.

Dataindsamling og strukturering er allerede meget udbredt og vil i endnu højere grad blive brugt i f.eks. annoncering.

Kamera, GPS og kompas, og real time kommunikation er som jeg ser det de tre grundsten i fremtidens sociale medier.

Markedsføring på sociale medier

Jeg har i glimt strejfet kommerciel udnyttelse af sociale medier , og mulighederne er mange.

Sociale medier bringer virksomheder og kunder tættere på hinanden, i direkte kontakt og sociale medier giver gode muligheder for at blive "venner" med kunderne. Den største effekt af markedsføring er at den goodwill man som virksomhed opbygger deles og spredes via virale effekter. Forbrugerene har mere tillid til en ven end til et firma, men hvis du som firma kan få vennen overtalt forbrugeren er det godt og det er den måde social marketing fungerer på.

Blogs og bøger om sociale medier

Det er skrevet og skrives hele tiden nye spændende bøger om sociale medier, de fleste om markedsføring i sociale medier og det er et spændende område som hele tiden udvider sig og forandres.