Microsoft Vine En ny Facebook / Twitter klon

Emne-tags: social media, microsoft Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: vine Tweet Nu kommer Microsoft på banen med sin egen version af et social media, nemlig Vine, som endnu kun er i beta og testes lokalt i Seattle. På Vine.net kan man downloade white paper og se videoer om Vine. Af gode grunde har jeg ikke afprøvet Vine. Vine er på mange måder en klon af Facebook og Twitter, dog med fokus på mindre grupper, f.eks. familier, som via Vine kan holde sig optateret om hinandens færden. Microsoft Vine gør en del ud af at du i tilfælde af en katastrofe kan benytte Vine til at sende både korte og lange beskeder til dit netværk. Vine adskiller sig også ved at du kan holde dig opdateret om hvad der sker i dit lokalområde. Vine's fokus er netop at være et lokalt netværk og du kan organisere dine kontakter i grupper, f.eks. familie, sportsklub, arbejde, o.s.v. Vine kan integreres med Facebook så Facebook status opdateringer også vises i Vine og der arbejdes på at lave samme integration med Twitter. Vine skal være rigtig godt og have nogle unikke funktionaliteter hvis den skal kunne hamle op med de ekstremt populære sociale tjenester Facebook og Twitter, men det bliver spændende at følge. Screen shot fra vine.net white paper: Link: Microsoft Vine