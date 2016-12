Karmastrategi og Motherapp

Motherapp og karmastrategi

Motherapp har kvit og frit leveret en iPhone app og en android app . Motherapp har været venlige, fulgt op på ønsker, som at få tilføjet YouTube, og de har behandlet mig som en VIP.

Dette er god karma fra Motherapp og nu sidder jeg her og skamroser dem i en blog post. For at sætte tingene lidt i perspektiv, henvendte jeg mig til Motherapp efter at have set Chris Brogan fortælle om sin iPhone app . Chris Brogan er sindsygt respekteret, har skrevet en af de bedste bøger om sociale medier, Trust Agents , og har 35.000 followers på Twitter. Hans blog er i øvrigt med på de fleste Top 100 lister også.

Jeg henvender mig til Motherapp og får lavet en iPhone app på ca. en måned. Modellen er, eller var, at implementere reklamer i den gratis app, men der er ikke kommet nogen endnu. Derimod ser det ud til at den gratis model er udgået og at det nu koster $99. Mange penge? Ved det ikke, men jeg har i hvert fald stor (selv)glæde af min SMM iPhone app.

Det jeg synes er specielt fedt, er, at MotherApp har behandlet mig lige så godt som Chris Brogan, uden at MotherApp har kunne forvente blot en brøkdel af den omtale de får hos Chris Brogan.

SMM app til iPhone og android

iPhone og android applikationen til SMM viser seneste blog posts , seneste videoer på YouTube , seneste tweets og så kan man gemme udvalgte favorites. Jeg må dog indrømme at jeg hellere følger Chris Bogan via RSS Reader og Twitter, men sjovt er det nu alligevel.

Applikationen mangler interaktivitet og redskaber til kommunikation, eller den mangler noget indhold man bruger ofte, som vejret hos dmi, eller søgning hos Google. Derfor er der ikke den store fidus ved at hente applikationen, med mindre man er vild med SMM eller bare vil se hvad det er. Jeg ved ikke hvor mange der har hentet applikationen, men er desværre ret sikker på at brugerne er få.

Tak til Motherapp alligevel og tak for et godt eksempel på at karmastrategi virker, ikke mindst når man kan levere et produkt med indbygget "blærerøvs" effekt for modtageren, selvglæde skal man aldrig undervurdere.

android Du kan hente applikationerne her: iPhone

