iPhone Apps til social media og kommunikation

Kategori: Twitter, Social media Kommentarer: 0 Dato: 28-08-2009Kategori: Facebook

Emne-tags: social media, kommunikation Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: iPhone Tweet Ok, jeg venter stadig på at få min iPhone fra 3. De er flinke til at opdatere, beskeden er dog at de venter på en ny sending iPhone 3Gs og leveringsdatoen ukendt. iPhone Applikationer

Nu har jeg ikke tålmodighed til at vente og har tjekket anmeldelser af forskellige interessante iPhone applikationer. De fleste anmeldelser er fra AppVee, som også har en applikation, som holder brugeren opdateret om nye applikationer, den applikation er selvfølgelig et must: Nye iPhone Apps - AppVee Web og SEO applikationer til iPhone Google Analytics på iPhone:

Med Analytics App kan man skabe 29 forskellige rapporter, herunder antal unikke brugere og sidevisninger. Analytics App kan købes på iTunes for $5.99 Fjernadgang til computere og servere: ezShare Udgivet af Antecea Inc. august 2009. 30 kr på iTunes logmein udgivet af LogMeIn, december 2008. 179 kr på iTunes Fuld remote desktop applikation, let at bruge og med alle features. LogmeIn er noget dyrere men ser ifølge anmeldelsen også ud til at være bedre, så har man behov for at tilgå filer på computeren fra sin iPhone er det nok denne man skal vælge. Fjernlager (remote storage), upload fra computeren og hent via iPhone: Sugarsync Fungerer sådan at man uploader filer til Sugarsyncs server hvor man så kan hente filerne ned på sin iPhone når det passer. Applikationen er gratis, men man betaler for "leje" af serveren. Kan hentes på iTunes. Gem websider m.m. og læs dem senere offline med Read it later. Read it later har også en god bookmark funktion. Full screen web browser FgBrowser har en del fordele frem for Safari: fuld skærm browser (40 % mere plads end safari), bookmarks og history og så er den hurtigere. Den styres med touch screen. Multitouch Full Screen Web Browseren koster 6 kr. og er udviklet af Matthias Gasser, juli 2009. Social media applikationer Facebook

Facebook 3.0 Gratis applikation som helt klart er den bedste at bruge til Facebook på iPhone. Hent den gratis på iTunes Twitter

TweetDeck Hvis du kender TweetDeck i web-versionen vil du blive begejstret for denne Twitter applikation til iPhone. TweetDeck til iPhone kan det samme som web-versionen og har kolonne visning og alle funktioner. Applikationen kan hentes gratis på iTunes. Kommunikation via iPhone Skype til iPhone virker kun på WiFi men der skulle være en ny version på vej, som kan køre via 3G. Skype til iPhone giver billigere telefoni, specielt til udlandet og der er en del begrænsninger i applikationen i forhold til web-versionen. Ikke desto mindre mener jeg den er et must. Skype til iPhone kan hentes gratis på iTunes. Instant Messenger Bejive IM 3.0 giver adgang til kommunikation via MSN Messenger, ICQ, Yahoo og andre IM tjenester. Man kan lægge sin iPhone ned og chatte i full screen horisontalt, man kan også oprette alarmer sådan at man, selvom man har lukket applikationen, stadig er online. Beejive koster 59 kr. på iTunes. SMS - Textfree Unlimited fungerer ligesom SMS. Der er en gratis version med 15 beskeder om dagen begrænsning, mens den fulde version koster $6, desværre er den ikke tilgængelig i den danske iTunes store, så det er ikke sikkert det bliver til noget med den. Email N Walk lader dig sende og modtage email over alt, applikationen har en række sjove features og kan hentes på iTunes for 6 kr. Blogging: iBlogger skulle være den bedste applikation til at blogge på farten, applikationen giver adgang til en lang række blogging tjenester og software som WordPress, Drupal og andre systemer. Applikationen udvikles hele tiden og opdateringer er inkluderet i prisen på 59 kr. i iTunes butikken. iPhone kontorapplikationer Organisator og huskeapplikation - Tap Forms Database indeholder også kontaktlister og meget meget mere. Applikationen kan passwordbeskyttes og er krypteret med 256 bit AES kryptering. Efter anmeldelsen at dømme er denne applikation et must. Ikke tilgængelig i den danske iTunes, så det må der gøres noget ved. Quick Office lader dig læse og redigere Word og Excel filer på din iPhone. Augmented Reality applikationer Augmented reality, se f.eks: ReadWriteWeb Augmented reality applikationer giver grafisk metainformation om det du ser, kameraet i din iPhone kører og applikationerne lægger så lag af data oven i. Meget spændende og noget som skal testes. I følge 3.dk er der netop kommet en ny sending iPhones, så jeg håber der også er en til mig. Hvis du har erfaringer med gode iPhone applikationer må du meget gerne lægge en kommentar og jeg vender tilbage med mine erfaringer med de forskellige applikationer så snart de er testet.