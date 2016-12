Hvis vi tweetede i det virkelige liv

Hvis vi opførte os som på Twitter i det virkelige liv ville vi nok hurtigt blive trætte af det, heldigvis behøver man ikke at følge alle på Twitter. En sjov lille video.

Tak til @rustybrick for at have tweetet denne lille video og gudskelov har ikke alle på Twitter behov for at råbe op hele tiden. Faktisk er Twitter rigtig god til at få nye informationer hurtigt.