Google Wave

Dato: 13-11-2009 Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Emne-tags: social media, kommunikation Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: google wave Tweet Danske brugere af Google Wave For at gøre det hele lidt mere overskueligt har jeg lavet denne side med danskere på Google Wave. Der er mange flere end de få jeg lige kunne finde og jeg håber du vil bruge kommentar funktionen til at tilføje din Wave adresse. Min, @ulstrup er: ulstrupsmm@googlewave.com Birgit fra @minmave: mailprivat7@googlewave.com Henrik Andersen, @henrik_andersen: henrikaudiandersen@googlewave.com Hans Henrik H. Heming, @publicmind: hanshenrikheming@googlewave.com Og så lige et lille tip til hvordan du bruger Wave: (via http://seoblackhat.com Håber vi kan få samlet en masse Wave brugere her, så skriv dit brugernavn til Google Wave, så vi kan komme i gang med bølgen.