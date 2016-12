Fremtiden for det sociale web: Gennem fem æraer

Den sociale erfaring bliver i dag usammenhængende fordi frobrugerne har forskellige indentiteter på tværs af de sociale netværk de benytter. Et sæt simple teknologier som kan skabe "transportable" eller tværmedie identiteter vil meget snart give forbrugerne mulighed for at medbringe deres identitet og på den måde forandre marketing, ehandel, CRM og annoncering. ID'er er kun begyndelsen på denne transformation, i hvilen webbet vil udvikle sig trin for trin fra adskilte sociale wites til en samlet og delt social oplevelse. Forbrugerne vil støtte sig til venner og ligesindede når der skal tages beslutninger online, uanset om brands vælger at deltage eller ej. Forbrugere forbundet via sociale netværk vil styrke communities og tage magten væk fra brands og CRM systemer; dette vil i sidste ende resultere i meget stærke brugergrupper som vil definere næste generation af produkter.

Undersøgelsen viser at teknologier trigger ændringer i forbruger tilpasning og handlingsmønstre, og at brands vil følge trop, resulterende i fem adskilte bølger som består af følgende:

De fem æra for det sociale web:

1. Æraen af sociale forhold: Folk forbinder sig med hinanden og deler

2. Æraen af social funktionalitet: Sociale netværk bliver som operativsystemer

3. Æraen af social kolonialisation: Alle erfaringer kan nu blive sociale

4. Æraen af social kontekst: Personaliseret og præcist indhold

5. Æraen af social handel: Samfund (communities) definerer fremtidige produkter og services.

Timingen af de fem overlappende æra'er:

Det er vigtigt at understrege at disse æraer ikke er sekventielle, men overlappende. Vi har allerede set højdepunktet på æraen af sociale forhold, er så småt i gang med æraen af social funktionalitet, uden dog at have set denne folde sig helt ud og vi begynder at kunne se en flig af social kolonialisation med tidlige teknologier som Facebook Connect. Snart vil disse "føderale" identiteter sætte folk i stand til at træde ind i æraen for social kontekst med personaliseret og socialt indhold. Nedenstående diagram viser hvordan vi kan forvente at se hvordan de forskellige æraer vil udspille sig i fremtiden, men social handel som den sidste.

Interviews med 24 store sociale firmaer:

Research foretages ikke i et vacuum, derfor har vi lavet kvalitativ research for at finde ud af hvad vi kan forvente. Vi kom til nedenstående konklusioner efter interviews med direktioner, produktchefer og strateger i følgende 24 firmaer: Appirio, Cisco Eos, Dell, Facebook, Federated Media Publishing, Flock, Gigya, Google (Open Social/stack team), Graphing Social Patterns (Dave McClure), IBM (SOA Team), Intel (social media marketing team), KickApps, LinkedIn, Meebo, Microsoft (Live team), MySpace, OpenID Foundation (Chris Messina), Plaxo, Pluck, Razorfish, ReadWriteWeb, salesforce.com, Six Apart, og Twitter.

Hvordan brands bør forberede sig

Det, som er virkelig interessant, er ikke visionen for fremtiden, men hvad den indebærer for brands, derfor bør virksomheder forberede sig: