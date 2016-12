Find iPhone Apps med Bing Visual Search

Bing har lige lanceret en ny visuel søgning hvor du kan finde ca. 500 iPhone Apps, som kan sorteres efter forskellige kriterier.

For at besøge Bings nye Visual Search, skal du gå ind på http://www.bing.com/visualsearch og ændre dine landelindstillinger til United States English (øverst i højre hjørne). Derefter skal Silver Light installeres og siden måske reloades. Du får nu en række gallerier og på næstnederste linie finder du Top iPhone Apps galleriet.

Når du så er i iPhone Apps galleriet har du mulighed for at sortere applikationerne ud fra følgende kriterier:

Top 10 Gratis

Top 10 Betalte

Nyeste

Dyreste

Spil

Underholdning

Social Networking

Det er naturligvis den sidste sortering som er interessant. Interessant er også det faktum at Microsoft faktisk har lavet et af de bedste værktøjer til at finde applikationer til en af deres største konkurrenter Apple.

Jeg har tidligere skrevet om nogle af de (ud fra anmeldelserne) mest interessante iPhone Apps til social media og kommunikation.