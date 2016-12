Ferie fra sociale medier

Dato: 15-07-2009

Forfatter: Peter Ulstrup Hansen

Kan man holde ferie fra deltagelse på sociale medier? Selvfølgelig kan man det, men nogle aktiviteter lider mere end andre. Efter 3 ugers ferie, hvor jeg stort set ikke har været online har jeg gjort følgende erfaringer: Bloggen her, http://smm.dk har ikke haft nye blog posts i lang tid og det ses tydeligt på besøgstallet. Min Twitterprofil http://twitter.com/ulstrup har ikke lidt synderligt skade, der er færre followers, men der er sorteret ud så det er ikke noget problem. Mit hobbysite http://www.countryworld.dk er også på Facebook og her har vi rundet 300 fans, så her har der ikke været negativ effekt http://www.facebook.com/countryworld På Country World har jeg dog jævnligt været inde og godkende nye brugere, så helt væk har jeg ikke været. Min konklusion er at man godt kan holde ferie fra sociale medier, men er man indvolveret for alvor er det nødvendigt at være på hele tiden.