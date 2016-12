Din favorit social media artikel 2010

Ud over artiklerne på smm.dk er der naturligvis skrevet masser af gode artikler om markedsføring på sociale medier, både på dansk og på engelsk.

Her er nogle af mine favoritter:

Whos Talkin (socialt lytteværktøj)

Social Mention (socialt lytteværktøj)

How Cirque Du Soleil Uses Social Media (sådan kan sociale medier bruges i praksis)

Facebook Crisis Management 101: How to make sure your Facebook page doesn’t become a PR trojan horse Vis hvem du er, gælder for Facebook og andre sociale medier.

Ole Rodes blog om online journalistik (blog)

36 Reputation Monitoring Feeds You Can’t Afford to Ignore (Google Alerts m.v.)

Hvad er din yndlingsartikel om sociale medier 2010? Skriv linket fuldt ud, html tags virker ikke, tak for dit bidrag!