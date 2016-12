Er autenciteten på sociale medier ved at forsvinde?

Kan autenciteten bevares når man lader andre tweete, svare på mails, o.s.v.? Social media er på vej til at blive mainstream med deraf følgende skavanker.

Autencitet er en nøglefaktor

Toppen af amerikanske social media personligheder overlader i stigende grad arbejdet til andre, som svarer på tweets, blog kommentarer og endda som forfattere af blog posts. Jeremiah Owyang beskriver scenariet i denne artikel . Social media kræver tid og eftersom man ikke kan skalere en person, må man ty til dubleanter. Dette kan ikke undgå at gå ud over autenciteten men er forudsigeligt nu hvor social media er på vej til at blive mainstream.

Autencitet er en nøglefaktor når man færdes på sociale medier som hurtigt vil miste den magiske faktor der ligger i at man ved at det er rigtige - og ikke mindst de rigtige - mennesker som sidder foran tastaturet. Store virksomheder som Ford Motors, Dell og andre deltager på livet løs på de sociale medier men her ligger det kortene at der er flere personer om at bestyre en konto, det gør det ikke hvis kendte personligheder ikke er dem selv på sociale medier.

Et navn flere personer

I det øjeblik en person, et navn, bestyres af flere mistes autencitet, også selvom personen har det store overblik. Faktisk har jeg et fritidsprojekt kørende hvor vi er to om ét navn på Facebook. Her er gjort nogle interessante iagttagelser og den som i denne sammenhæng er mest relevant er at mange facebook venner ikke kan finde ud af hvad der sker, der er ingen af os der er autentiske. Min makker skriver på en måde, jeg skriver på en anden, ikke mindst når vores meddelelser analyseres semantisk, hvilket de mere eller mindre bevidst bliver hos vores facebook venner.

Vi kender fænomenet fra kendte mennesker indenfor politik, underholdning og andre brancher hvor det gælder om at være på 24/7. Det har været fremme at danske politikere ikke skrev deres egne tweets, det er kendt at de ikke altid skriver deres taler selv, skuespillere og musikere har sekretærer til at besvare fan breve, blog svar, m.v. Sådan er det, det der blot er vigtigt er at kommunikere det ud at det er sådan. Man ville da føle sig røvrendt hvis man troede man var ven med Kim Larsen og det så viste sig at det var hans sekretær. De virksomheder som opnår størst succes med sociale medier er alle åbne og ærlige omkring deres aktiviteter, men i og med de skaber værdi for modtagerne spiller det ikke nogen rolle.

Vennerne bestemmer selv

Ligesom i det virkelige liv bestemmer dine virtuelle venner også selv hvor meget de respekterer dig. Den respekt bygger i høj grad på at du er dig selv, at du er autentisk.

Alle iscenesætter sig selv, både i det virkelige liv og på sociale medier. Medie kampagner handler i høj grad om at iscenesætte, at skabe kontekst, at ændre holdninger og fastholde autenciteten på samme måde som din egen iscenesættelse af dig selv i det virkelige liv er en del af din autencitet, dine venner ved at du iscenesætter dig selv men det er en del af jeres sociale fællesskab og derfor ikke noget kunstigt eller fordækt.