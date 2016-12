Bøger om social media

Emne-tags: passion, marketing, smm Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: social media Tweet Twitterville af Shel Israel (2009) Jeg er godt igang med bogen som fortæller om hvordan Twitter opstod og hvordan Twitter er blevet hvad Twitter er i dag, specielt i USA. Twitterville er desuden en super inspirerende bog i forhold til hvordan du bruger twitter i kommunikationen med ligesindede. Læs anmeldelsen af Twitterville The Social Media Marketing Book af Dan Zarella (2010) Der står faktisk 2010 som udgivelsesår. Dan Zarella er en respekteret kapacitet indenfor Sociale medier og jeg glæder mig til at læse bogen som primært er henvendt til begyndere indefor social media marketing. Guy Kawasaki kalder bogen den bedste social media marketing skole. Læs anmeldelsen af The Social Media Marketing Book Six Pixels of Separation af Mitch Joel (2009) Twist Image er en af de blogs om social media marketing jeg følger med interesse og bogen Six Pixels of Separation behandler digital marketing, social media, personlig branding og iværeksætteri på en sammenhængende og underholdende måde, i følge anmeldelserne giver bogen eksempler på taktik og værktøjer som kan bruges i forbindelse med social media marketing. Socialnomics af Erik Qualman (2009) Sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube ændrer pradigmer og praksis for annoncering, reklame og online markedsføring generelt og dette fænomen er i beskrevet i detaljer i bogen Socialnomics. Sociale medier er et must i dagens online marketing planlægning. Crush It af Gary Vaynerchuk (2009) Gary Vaynerchuk beskriver hvordan han med passion som drivkraft opbyggede en forretning som i dag omsætter for mere end 60 millioner dollar. Videoblogging og forretningssans gjorde udslaget og Gary Vaynerchuk har formået at opsætte sine egne spilleregler, spændende og lærerigt tror jeg. Tribes af Seth Godin (2008) Som antropolog bliver man helt begejstret bare af at læse titlen. Tribes beskriver hvordan man kan blive hyrde istedet for at fortsætte som et får. Med de muligheder der findes i dag, kan man føre sin passion ud i livet og skabe sin egen stamme, som kan tilføre livet og arbejdslivet kvalitet. Jeg har tidligere anmeldt " Trust Agenst " af Chris Brogan og Julien Smith og planen er da også at skrive anmeldelser af de nye bøger. En bog jeg gerne ville have bestilt er Groundswell af Charlene Li og Josh Bernoff, men heldigvis kan du læse en anmeldelse af bogen på dseneste: Anmeldelse af Groundswell