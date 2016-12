Antropologi og sociale medier

Antropologi er læren om mennesker. Antropologien skaber kvalitative analyser af kulturer og samfund ud fra teorier, metoder og feltstudier. Kulturer og samfund er i dag lige så meget virtuelle som fysiske og det er efter min bedste overbevisning muligt at lave studer af kulturer på Facebook, Twitter, YouTube og andre sociale medier.

Læg mærke til at jeg taler om flere kulturer indenfor hvert medie, på nøjagtig samme måde som der findes kulturer og grupper på andre medier som TV kanaler, Mobil telefoner, o.s.v. Internettet er det overordnede medie, men i denne sammenhæng defineres et medie som en kanal: Facebook er et medie, Twitter er et medie og Youtube er et medie. Derudover kan medier opdeles i typer, oftest baseret på formidlingsformen, YouTube = Video, Twitter = 140 tegn beskeder (svarende til SMS) og Facebook som er et mashup med tekstbeskeder, billeder og video o.lign.

Forskellige kulturer på samme medie

På Facebook finder man flest forskellige kulturer eller subkulturer og mine erfaringer er at disse subkulturer arbejder i et bredere felt end de medlemsmæssigt er berettiget til, altså at summen af ytringer i en subkultur overstiger dennes forventelige indflydelse i forhold til aktive medlemmer. Folk deler i meget høj grad kendskab til hinanden gennem virkelige venskaber, mens indholdet af det man deler tilhører andre subkulturer.

Indholdet af ytringer på Facebook er vigtigere end hvem det er som ytrer sig. Da kendskabet til deltagerne i netværket eller subkulturen i høj grad er baseret på virkelige venskaber, spiller ”online reputation” ikke så stor en rolle som det gør på f.eks. Twitter.

YouTube dækker alle spektre. YouTube er video, video om stort set alt produceret af amatører og professionelle og uploaded af individer med eller uden et mål. På YouTube findes alle typer former for ytringer lige fra gakkede forsøg på at være sjov til ekstremt lærerige forelæsninger.

På YouTube er målet at blive set og til det mål skal videoen meget gerne blive viral. Nogle videoer går verden rundt af ukendte årsager og oftest med personlige budskaber, mens andre produceres og promoveres professionelt, dette er også en destinktion som er værd at tage med.

Twitter er i Danmark for nørder. Mine personlige erfaringer er at der indenfor iværksætter, online marketing, specielt SEO, og selvfølgelig sociale medier er mange som er på Twitter. Jeg følger også andre kulturer som f.eks. country and western kultur i Danmark og her er der ingen som er på Twitter (men stort set alle er på Facebook).

Virtuelle kulturer

På Internettet finder man alt, alle former for udtryk og alle udtryksformer. Der findes lige så mange virtuelle kulturer som der findes virkelige kulturer, og Internettet er for de fleste et let tilgængeligt medie og de kan her udtrykke deres virtuelle kultur og identitet, som heldigvis er identisk med virkelig identitet i langt de fleste tilfælde.

Som professionel indenfor online markedsføring og dybt interesseret i sociale medier er det naturligt at at dels følger, dels gerne vil være en del af det miljø som kommunikerer via sociale medier. I denne kultur er Facebook nærmest fraværende bortset fra omtaler af måder man kan markedsføre sig på. Twitter derimod, er hot. Online markedsføring er i sagens natur et spørgsmål om at følge med i og være med på det sidste nye og da Twitter faktisk har vist sit værd som et seriøst real time medie, er det naturligt at være med her.

Video benyttes også meget indenfor mit felt og her er YouTube og Vimeo blandt de foretrukne medier mens indholdet oftest er tutorials eller korte forelæsninger.

En anden verden jeg bevæger mig i er country og western. Jeg driver et af de største websites om country og western i Danmark, har mere end 1000 abonnenter på nyhedsbrevet og flere end 500 fans på Facebook, men finder ingen danskere på Twitter. YouTube er et meget brugt medie.

De forskellige virtuelle kulturer opererer ligesom andre kulturer og subkulturer ved hjælp af uskrevne regler og koder, hash tags på Twitter kan for udenforstående være lige så mystiske som skate håndtegn.

Participant observation

Ankommer du med flyet fra København til London skal du ikke bare stille tiden om, du skal også til at agere i en anden by, et andet sted og en anden kultur. På samme måde er det med deltagelse på sociale netværk og dialog kanaler som blogs, man skal lære og vænne sig til nye måder at kommunikere og vise respekt.

Deltagelse på sociale medier adskiller sig ikke fra deltagelse på sociale begivenheder i den virkelige verden, reglerne er overalt at man kommer længst ved at være ærlig, hjælpsom, ydmyg og ved at vis respekt for sine medaktører, men det er stadig grundlæggende vigtigt at have kendskab til medierne hvis der skal laves strategier for videre deltagelse.

Jeg er af den overbevisning at vi ud over statistikker og kvantitative ananlyser af sociale medier i meget højere grad vil se kvalitative analyser, analyser som modsvarer Facebooks annonsørmuligheder for at vælge køn, alder, interesser, m.v. og analyser af hvor meget vores virtuelle personlighed(er) afspejler vores egentlige personligheder og dermed afslører de "regler" som definerer vores kultur.

Antropologi på Internettet

Hvor antropologer i gamle dage havde deres eget folk, beskæftigede sig med en kultur over 20-30 år og havde ganske snævre studieområder, er antropologer i dag beskæftiget indenfor stort se alle emner hvor mennesker agerer og interagerer, herunder marketing. Som uddannet antropolog og med en god portion indsigt i sociale medier er det min forudsigelse at studiet af kulturelle mønste og handlemåder vil blive et af de vigtiste indenfor social media marketing, i tæt samarbejde med psykologi og samfundsvidenskabelige discipliner.