Administrer dine social media med ping.fm

Facebook er ny på ping.fm og med den i folden er listen over social media, som kan opdateres fra ping.fm komplet.

Ping.fm er en service som gør det muligt at opdatere Twitter, Facebook, Linkedin, MySpace og andre sociale medier på en gang, enten via web, IM, mobil eller email. Desuden er kan Skype opdateres gennem en Instant Messenger kaldet pingdotfm.

Ping.fm har indgået samarbejde med Hootsuite.com og notify.me sådan at du kan modtage meddelelser og udsende beskeder til alle de social media du er tilknyttet via din ping.fm konto.

Det er lidt bøvlet at få til at virke også selvom der findes gode hjælpefiler , men her sendes en besked til min profil side på Facebook: