7 veje til inspiration og ny viden med Twitter

Kategori: Twitter Kommentarer: 1 Dato: 06-05-2009Kategori: Social media

Emne-tags: twitter, search Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: social media Tweet Brug Twitter til at blive klogere og få nye idéer. Her er 7 tips til hvordan du får mere ud af at bruge Twitter. 1. Nye followers Når du får nye followers, så giv dig selv et minut til at se deres seneste tweets. Blandt de nye followers du får er spammere, hvis eneste tweet er et link til deres "get rich quick" fidus, se mig typer, som tweeter om alt hvad de foretager sig, og så er der de resourcestærke, som sender links til gode artikler, retweeter gode links, m.v. Den sidste type skal du selv følge, der kan være rigtig meget guld at hente. 2. Følg dygtige folk du støder på Læser du en god artikel så søg på forfatterens navn, tjek vedkommendes tweets og se om der er noget som er værd at samle på, det er der ofte. 3. Søg på Hash tags # På hashtags.org kan du søge på hash tags på Twitter, hash tags er emnetags, så du ved f.eks. at søge på smm, får de nyeste tweets om smm. 4. Søg på Twitter Search Twitter Search kan i visse tilfælde være udmærket, jeg foretrækker dog at benytte Twazzup: 5. Søg på Twazzup Twazzup er en absolut cool Twitter søgemaskine hvor du også kan søge på dansk! Den er rigtig god til at finde emner internationalt og super hvis du vil vide hvad hvem har tweetet, emner på den danske del af Twitter halter det lidt mere med. 6. Sortér tweets på emner Microplaza er en ny tjeneste hvor du kan opdele tweets fra dem du følger i emner, søge på tweets fra bestemte personer o.lign. Se Microplaza demosite her , du kan følge dem på Twitter og få adgang til beta versionen. I beta versionen kan du søge på emner og få URLs til de websites som er nævnt i flest retweets om emnet, ret cool. 7. Stil spørgsmål Du vil ofte få gode og brugbare svar eller links til sider som fortæller dig hvad du skal gøre eller vil vide. Husk også at svare på andres spørgsmål når du kender svaret.