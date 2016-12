5 Underlige og 90 almindelige URL forkortere

URL forkortere er blevet det helt store hit for tiden, de bruges ikke bare på Twitter, hvor der jo kun er plads til 140 tegn, men man støder ofte på forkortede URL's også på Facebook og i blogs.

DickensURL

Denne URL forkorter fungerer ikke helt efter hensigten i det URL's ikke forkortes men omskrives til Charles Dickiens citater, der kommer dog også en kortere URL ud af det:

"Forkortet":

Icanhaz

Hvordan denne her nogensinde skal blive populær er en gåde, du får her resultatet af at have forsøgt at forkorte en url:

Bac'n Me

Egentlig bare en URL forkorter, men bacon logoet og hele idéen er nu fin

Tinyarro

Her får du verdens korteste URL:

URL'erne er godt nok lidt underlige, hvilket skyldes at der benyttes unicode tegn.

HugeURL

Gør en kort url lang, her en del af hvad http://smm.dk bliver til: