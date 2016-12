SMM Video 1

Kategori: Kommentarer: 8 Dato: 21-03-2011Kategori: SMM Video

Emne-tags: smm, ulstrup Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: smm video Tweet SMM Video 1 Der er sket en masse nyt på smm.dk bl.a. er der kommet en video sektion. SMM video er en samling små videoer med gode idéer til markedsføring i sociale medier, tips til optimering af digital tilstedeværelse og hints om gode tools og programmer til brug for smm. Planen er at lave disse små videoer med jævne mellemrum og har du ønsker til emner der skal gennemgås er du velkommen til at sende en mail til mig på email adressen p@smm.dk Jeg kan i øvrigt fortælle at smm.dk går ind i en ny fase, da jeg er blevet ansat som undervisningsassistent på Copenhagen Business School, hvor jeg bl.a. skal undervise i online communities og her kommer min uddannelse som antropolog mig til gode, uden den var jeg faktisk ikke blevet ansat. Der er ved samme lejlighed oprettet en kategori som hedder netnography, et udtryk som er "opfundet" af Robert V. Kozinets og som dækker over net etnografi. Jeg har ikke haft tid til at skrive artikler til kategorien, men det kommer. Ansættelsen på CBS er kun et bijob og jeg laver stadig online markedsføring hos deMib.com hvor jeg p.t. er i gang med et større projekt med social media reputation management og systemet Radian6. Oh ja, og så er der også kommet en online markedsføringskalender på smm.dk, så har du et spændende arrangement som handler om markedsføring, sociale medier eller lignende kan du udfylde formularen og få din event i kalenderen. Ønsker til emner kan sendes til p@smm.dk med emnet SMM Video. Har du gode råd til hvordan mine videoer teknisk bliver bedre er jeg lutter ører. Udstyret er ikke optimalt men lidt trylleri med teknikken kan nok hjælpe.