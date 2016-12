Timing i social media marketing

Timing

Timing er et kardinalpunkt i social media marketing. Dine meddelelser skal ud til de rigtige mennesker på det rigtige tidpunkt.

Timing på sociale medier

Timing på sociale medier er beregnet tilstedeværelse og kan give anledning til diskussioner om ægthed, som spontan deltager på sociale medier smider du udsagn og arktikler ud når de er klar og ikke når dit publikum er klar. Timing på sociale medier er dog langt fra noget skidt, den rette timing videresender dine meddelelser når modtagerne er klar. Dette kan ske via programmer eller ved at du rent faktisk er på banen det meste af tiden.

Automatiserede meldinger på sociale medier er ikke noget jeg bryder mig om og jeg vil som regel blokere sådanne. Fantomaster kører API tweets, men han er en undtagelse.

Marketing på sociale medier

Marketing på sociale medier handler om at give og dele og på den måde opbygge respekt på den fede måde, nemlig tillid og troværdighed. Det er vigtigt at være opmærksom på at marketing på sociale medier, i min verden, ALDRIG handler om push marketing (måske med undtagelse af promovering af mine egne artikler).

Timing er vigtig i alle typer online markedsføring der sigter mod bestemte målgrupper, det som gør timing på sociale medier specielt, er Real Time elementet.

Timing på Twitter

Twitter et et meget flygtigt medie og kun de færreste har opsat søgninger og lister til at sortere og få overblik, så derfor er timing utrolig vigtig hvis du vil nå de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Er dine Twittervenner fra USA er det vigtigt at du er aktiv fra sidst på eftermiddagen og til sidst på natten, er de fra Danmark er normal arbejdstid og et par timer om aftenen fint men det kan også være mere specifikt ved øget aktivitet under bestemte konferencer eller lign.

En anden måde at bruge timing i Twitter er ved at følge Trends, her får du en idé om hvad der rør sig på Twitter og har dermed mulighed for at skrive en artikel om emnet på din blog eller bare følge emnet og retweete relevante tweets.

Timing på Facebook

Facebook er mindre flygtigt idét "Vis live-nyheder" giver mulighed for hurtigt og let at se hvad der er sket siden du sidst var logget ind. Facebook bruges meget bredere og dit publikum vil potentielt være meget større men mindre målrettet. Facebook er mere en fritidsaktivitet end f.eks. Twitter, som ofte er arbejdsrelateret, men Facebook giver mulighed for at kommunikere med flere typer af mennesker end Twitter.

Timing på Blogs

Hvornår en ny blog post publiceres er ikke ligegyldigt. Tirsdag formiddag er det foreløbig bedste tidspunkt efter mine erfaringer, dog kan jeg sjældent vente med at publicere en post, så mine publikationer kommer som regel aften og nat eller weekend.

Blogs har dog den store fordel at de kan deles via RSS samt at posts kan findes i søgemaskinerne. Ikke desto mindre er udgivelsestidspunktet vigtigt for at artiklen kan nå maksimal udbredelse.

Timing på YouTube

YouTube adskiller sig så vidt jeg kan vurdere fra andre typer sociale medier ved i høj grad at være trendsætter og dermed skabe det rette tidspunkt at publicere på. Susan Boyle er et godt eksempel for en trend som godt nok er skabt via TV, men som i høj grad er blevet videresendt via YouTube.

Forkert timing

Forkert timing kan resultere i image og prestigemæssige katastrofer hvilket også er værd at tage med, et (bagklogt) eksempel er Danske Banks slogan "Gør det du er bedst til, det gør vi" langt ind i finanskrise og mediestorm på den dårlige ledelse af banken. Forkert timing er også anbefalinger af økologiske appelsiner lige efter en øko mærknings skandale og sådan er der så meget indenfor de fleste brancher.

Forkert timing er dog også så uskyldige ting som at udsende tweets når der ikke er nogen som er vågne eller udsende blog posts om noget som ingen gider at læse om. For sidstnævnte kan dog siges at en artikel som er forud for sin tid, godt kan være godt timet ved at udkomme for tidligt.

Timing

Timing på sociale medier adskiller sig ikke væsentligt fra timing i det virkelige liv. Pressemeddelelser udsendes på bestemte tidpunkter for at blive set af flest (eller færrest), husstandsomdelte relklamer har sild og snaps som tilbud i december og hvidkål og hakkekød i januar.Timing i virkeligheden handler også om at sige det rigtige på det rigtige tidpunkt og om at overholde aftaler. Heller ikke her skiller sociale medier sig ud fra virkeligheden, det sociale aspekt er det absolut styrende.

Timing er både det at være på det rette sted på det rigtige tispunkt og det at være en original i det rigtige selskab. Timing til at skille sig ud kræver enten en masse held, eller en rigtig god plan. Ikke desto mindre er timingen af dine handlinger afgørende for udfaldet af dine projekter.