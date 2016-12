The Social Media Marketing Book

The Social Media Marketing Book af Dan Zarella Både bogens titel og de rosende ord fra Guy Kawasaki, Chris Brogan og Brian Solis lægger op til at her har vi bogen om social media marketing. Desværre må det konstateres at bogen er rigtig god som en introduktion til smm, men ikke bidrager væsentligt til hvordan social media marketing kan udføres i praksis. The Social Media Marketing Book gennemgår forskellige typer sociale medier og de mest udbredte websteder indenfor hver type: Typer af sociale medier Blogging

Twitter og microblogging

Social networking, f.eks. Facbook, LinkedIn og MySpace

Media Sharing, som YouTube og Flickr

Social news og bookmarking, f.eks. Digg og StumbleUpon

Rating Services som Yelp

Forums

Vitual worlds, speicelt Second Life Selvom Dan Zarella forsøger at holde fokus på hvordan disse medier kan bruges i markedsføringen, synes jeg ikke at det er lykkedes. Dan Zarella kalder sig selv for "Social Media and Marketing Scientist" og i den sammenhæng må The Social Media Marketing Book nærmest betegnes som en børnebog. Bogens sidste to afsnit, Strategy, Tactics, and Practice og Measurement, hæver niveauet og her findes gode tips til hvilke programmer man med fordel kan bruge i monitoreringen af sociale medier og Dan Zarella holder også fast i at social media marketing, som andre former for marketing, bør måles på ROI. Som begynderbog er The Social Media Marketing Book fin, men forvent ikke at få serveret guldkorn til den praktiske udførelse af markedsføring på sociale medier. Andre boganmeldelser på SMM: Trust Agents af Chris Brogan og Julien Smith Twitterville af Shel Israel