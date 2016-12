Spam paranoia hindrer kontakt

Emne-tags: kommunikation, tillid Forfatter: Peter Ulstrup HansenEmne-tags: spam Tweet Ved en gennemgang af rigtig mange danske websites hvoraf de fleste er firmawebsites for SEO, SMM og SEM virksomheder (altså virksomheder som beskæftiger sig med kommunikation), undrer det mig at der på mange af disse ikke er en email adresse hvor man kan kontakte virksomheden. Kontakt med virksomhederne 1. Websites hvor kontaktoplysningerne er let tilgængelige enten ved at de findes på alle sider eller ved at kontakt "knappen" tydeligt fremgår. Dette mener jeg er det bedste, dine kunder skal ikke sidde og spilde tid på at finde ud af hvordan de kommer i kontakt med dig. 2. Websites har kontakt "knappen" liggende godt skjult på websitet. 3. Websites som kun har en kontaktformular hvor du skal udfylde navn og email adresse som mindstemål, det virker faktisk provokerende på mig at jeg skal opgive min emailadresse, mens firmaet selv ikke oplyser deres. Af de steder hvor det var muligt at finde en emailadresse, havde omkring halvdelen skrevet denne som p snabela smm punktum dk (i forskellige varianter), formålet er naturligvis at undgå mail harvest botter, men det er der dels mange som ikke er klar over, dels burde kundekontakt og seriøse henvendelser være vigtigere end den smule spam der slipper igennem diverse filtre. Paranoia og tillid Hvis du vil undgå spam, undgå useriøse henvendelser m.v. så hold dit website offline (og hvor fedt er det?). De fleste af de gennemgåede virksomheder er også tilstede på Twitter og / eller Facebook og også her er det muligt at sende spam. Jeg synes at det er synd at paranoiaen overtrumfer tilliden. Spam er irriterende, ulovligt og noget skidt, men hvis ikke man er interesseret i at folk, potentielle kunder, kan henvende sig på mail, telefon eller via en anden kommunikationsform, som bærer præg af at virksomheden som udgangspunkt forventer seriøse henvendelser, ja så synes jeg faktisk det er bedre at bruge online budgettet på avisannoncer eller telefonbogsannoncer.