Skal du bruge social media i din markedsføring?

Krav til social media marketing

Inden du kontakter et social media marketing bureau for at høre om priser og social media ydelser skal du være klar over at det indebærer arbejde og tid fra din side også. Du skal have dit bagland med og beslutningen om at kaste din virksomhed eller organisation ud i social media marketing skal være sanktioneret af ledelsen.



Social media marketing er ikke som de fleste andre marketing kampagner tidsbegrænset. Marketing på sociale medier er en løbende proces, som måske først giver resultat efter mange måneders arbejde. Med social media marketing gælder ordsproget ”godt begyndt er halvt fuldendt” ikke, dit arbejde bliver aldrig færdigt.



Social media marketing handler om at opbygge tillid til din person og dit brand gennem at lytte og hjælpe. Kunde support er et godt eksempel på hvordan du kan bruge f.eks. Twitter, men det viser også hvor krævende et job det kan være, det kan ikke nytte noget at sige ”det tweet svarer jeg på i morgen”, nej, det er her og nu det sker.



Mål med social media marketing

Det er vigtigt at have gjort sig klart hvad man vil opnå gennem social media marketing. Vil du sælge varer direkte, er sociale medier ikke sagen. Vil du opbygge tillid til din person og/eller dit firma er sociale medier geniale.



På sociale medier benævnes folk du er i kontakt med ofte som dine ”venner” (Friends). Du skal tage denne benævnelse alvorligt, du skal betragte dine online forbindelser som venner og bekendte. Det betyder at du ikke hele tiden skal snakke om dig selv og dine produkter, nej, faktisk omvendt, du skal lytte til hvad folk har at sige om sig selv og også dig og dine produkter. Spørg til folk i stedet for at fortælle om dig selv, hjælp folk på alle mulige måder og vær dig selv hele vejen igennem.



Social media marketing strategi





En god social media strategi indebærer som regel at man tænker ud af boksen, den nye VW kampagne på YouTube er et udmærket eksempel på hvordan associationer og en kreativ tilgangsvinkel kan skabe positiv opmærksomhed. Se bl.a. denne præsentation på Mashable:



Ikke alle kampagner lykkes på samme måde som ovenstående eksempel, derfor skal der en plan b med i enhver strategi også. En plan b, indeholder altid en undskyldning og en ydmyg tilgang til at komme videre, tænk på at de mennesker du har fejlet overfor er dine potentielle venner.



Dine ressourcer er vigtige at have fokus på, - hvor meget vil du investere i at opbygge en Profil på sociale medier. Det samme gælder spørgsmålet om hvilke medier du skal satse på, f.eks. er det p.t. oplagt at bruge Facebook i Danmark, men et medie som Twitter er også på vej. Det vigtigste er at der i din strategi er taget højde for at strategien kan gennemføres ressourcemæssigt.

Det er faktisk muligt at lave en strategi for brugen af sociale medier. En sådan strategi tager udgangspunkt i din virksomhed, dine ressourcer og dine mål. Strategien indeholder alle elementer af både initiativer og redningsplaner.En god social media strategi indebærer som regel at man tænker ud af boksen, den nye VW kampagne på YouTube er et udmærket eksempel på hvordan associationer og en kreativ tilgangsvinkel kan skabe positiv opmærksomhed. Se bl.a. denne præsentation på Mashable: The Fun Theory: Volkswagen Masters the Viral Video VWs kampagne kombinerer på eminent vis sjove facts med overraskende lokaliteter og begge dele refererer til et bedre miljø, sæt lige et bilmærke i forbindelse med disse kvaliteter og du har en genial kampagne.Ikke alle kampagner lykkes på samme måde som ovenstående eksempel, derfor skal der en plan b med i enhver strategi også. En plan b, indeholder altid en undskyldning og en ydmyg tilgang til at komme videre, tænk på at de mennesker du har fejlet overfor er dine potentielle venner.Dine ressourcer er vigtige at have fokus på, - hvor meget vil du investere i at opbygge en Profil på sociale medier. Det samme gælder spørgsmålet om hvilke medier du skal satse på, f.eks. er det p.t. oplagt at bruge Facebook i Danmark, men et medie som Twitter er også på vej. Det vigtigste er at der i din strategi er taget højde for at strategien kan gennemføres ressourcemæssigt.

Skal du bruge sociale medier i din markedsføring?

Hvis du har ressourcerne ja.



Der er mange firmaer som har opbygget communities omkring deres brand, deres produkter eller generiske termer som knytter sig til deres produkter. Disse communities er guld værd for firmaer som f.eks. Libresse som har opbygget et community for ikke bare brugere, men også kommende brugere af produktet. Denne type marketing er det oplagt at videreføre på sociale medier og omvendt kan kampagner ofte ”tyvstartes” på sociale medier.



Sociale medier brugt rigtigt, brugt ærligt og brugt efter en velovervejet strategi kan udrette mirakler og er endnu præget af trial and error, men sund fornuft er ikke af vejen og mangel på samme kan skabe overskrifter, er du klar, så klø på!